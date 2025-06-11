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反對法庭直播！憂倉促立法凌駕公正審判 司法院終於「表態」了

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，推動「法庭直播」，多個團體發聲力阻，身為主管機關的司法院今也發聲指出，法庭活動公開播送存在諸多疑慮，建請暫緩審議修法提案。

司法院指出，司法院作為法院組織法主責機關，有職責提出良善的司法給付。因此，司法院2017年司改國是會議後，嚴謹評估法庭公播議題的政策，當時曾委託學者進行專題研究，內容包括歐洲主要國家、英美加及日本等國立法例，並召開研討會、數場公聽會及組成法規諮詢會議，成員涵蓋審、檢、辯及專家學者等焦點團體。歷經廣泛且深入研議後，考量公播爭議仍大，無法獲致利大於弊的結論，尤其無法排除妨害公正審判疑慮，故未貿然採行。

司法院表示，本次立委擬具法院組織法部分條文修正案，再起法庭公播議題。與2017、2018年當時的時空環境相較，現今數位資料傳播、重製技術更為簡易普及，自媒體盛行，AI生成技術的發展速度遠超過去偽驗真技術的精進，以致法庭公播可能產生的弊病、疑慮，更甚過往。

司法院說，本次修正案因逕付二讀，未能在立法院委員會中獲得充分討論，但近一個月來，已有包括法官、檢察官、律師等司法實務工作者；婦女、兒少等依賴司法審判捍衛權益的弱勢團體；法醫學會等協助發現真實的鑑定人團體；法律專家學者所組成的學會，以及促進人權保障的團體、個人，紛紛對本次提案表達反對、保留或要求暫緩立法的立場，此為歷來司法制度立法程序所少見的強大共識。

司法院指出，今日立法院召開公聽會，與會法律實務專家、學者及焦點團體對於法庭公播仍有高度疑慮，包括可能對證人、鑑定人到庭意願造成阻礙，無益於真實發現，訴諸輿論危及公平審判並傷害司法公信力，過度侵犯法庭參與者隱私權與人格權卻欠缺合憲基礎，目前缺乏對公開播送資訊有效、妥善管制及救濟機制，以及公播預算花費不符成本效益等。換言之，從2017年司改國是會議召開以來，各界對於法庭公播爭議及疑慮，至今仍然存在。

司法院說，司法院有義務維護公正審判並確保每位訴訟參與人的正當權益，應審慎看待各界對於貿然採行法庭公播的擔憂。司法公開透明的目的是為了達成公正審判，而不應凌駕公正審判，考量我國現行法已有法庭公開旁聽、全程錄音、裁判書公開，及重大刑案採行國民法官參與審判等制度，足以達到司法公開透明及監督審判目的，與其他法治先進國家以「公開審判」確保司法公開公正的作法，並無二致，且先進國家多不允許法庭公播。基於上開理由，司法院現階段無法贊同法庭公播，並對倉促立法表達深切憂慮，建請立法院暫緩審議本次法庭公播修法提案。

司法院。圖／聯合報系資料照片
司法院。圖／聯合報系資料照片

立法院 法律 司法院

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