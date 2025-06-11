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前大法官王澤鑑家數億地盜賣國賠5千萬 大安地所回應了

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

前大法官王澤鑑伯父王諸齊34年前過世，名下3筆土地遭詐騙移轉盜賣，王家提告國賠4億多元，纏訟多年，台灣高等法院更六審今判北市大安地政事務所賠償6繼承人5千多萬元。大安地所表示，等收到正式判決書，兩周內開評估會議，並簽到市長看是否上訴。

前大法官王澤鑑伯父王諸齊34年前過世，王諸齊遭盜賣的土地約410坪，2筆在台北市東區名人巷，1筆在敦化南路上，因遭詐騙移轉盜賣，台灣高等法院更六審今天認定北市大安區地政事務所有疏失，經囑託鑑定結果，計算當時市價，判決賠償5217萬9535元。

台北市大安地政事務所主任洪于佩今受訪表示，當初被繼承人過世後，因有人去偽冒他的身分持偽冒身分證，到松山戶所申請真的除戶謄本，變造原有幾個小孩繼承變只有長子為唯一繼承人；後又持偽冒身分證，向新店戶政事務所申請真的戶籍謄本，將地址從松山遷移到新店。

洪說，甚至當初辦理繼承登記，還需國稅局的同意移轉證明書，詐遍者還去國稅局申請，但當時繼承人其實都已繳清遺產稅，但不知道為什麼，當時國稅局還讓其申報一次。

洪無奈說，當年民國92年左右，戶政事務所、地政事務所還沒有連線，無法線上查，當初大安地政事務所人員在辦理這個案子時，這些文件從謄本，到國稅局的移轉證明書都是原單位核發的，地政事務所人員看到這些文件，也只能依規定辦理繼承登記。

至於會不會上訴，洪于佩說，會等收到判決書後，依照北市法制作業規定，要開跨機關專家學者會議，後續會依規定兩周內開評估會議，評估之後也會簽到市長，看要不要上訴。

前大法官、中研院院士王澤鑑。圖／聯合報系資料照片
前大法官、中研院院士王澤鑑。圖／聯合報系資料照片

過世 繼承人 北市

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