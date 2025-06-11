快訊

中職／陳傑憲經歷風波婉拒開球 蘇泰安：他始終正面面對

交通部正式宣布！台鐵董事長、高鐵董座、觀光署長出爐 由這3人接任

洛杉磯衝突升級！為何川普急迫需要一場勝利？

新竹毒販因口角害命遭判刑9年 法官叮囑獄中要修煉情緒

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣鄭姓毒販因吳男不依約定價格買毒，雙方發生口角進而互毆，過程中鄭男竟持武士刀刺向吳男多刀，其中一刀刺進腹腔，導致吳男血流不止，送醫不治，新竹地院依傷害致死罪判刑9年。

法官調查，鄭男因吳男不願按約定價格購買毒品，而於去年4月26日晚上6點半，在新竹縣新豐國中校門前某處，與吳男發生口角。鄭男竟以腳踹吳男腹部，再持含刀鞘的短武士刀拍擊其臉頰等部位，因吳男持熱熔膠條毆打鄭男頭部，鄭憤而持武士刀朝吳男身體揮刺多刀，其中一刀從骨盆腔刺入腹腔內，導致腹腔內大量出血而倒地不起。鄭男見狀即將吳男送醫急救，惟仍因大量出血而不治死亡，鄭男旋即逃逸。

針對此案，法官在審理庭時告訴鄭男要修煉情緒，「你就是控制不好自己的情緒，要去改變，才是對你自己、家人好，但就算懺悔一輩子，也無法對得起死者的家屬」，要在監獄裡多讀一些書、反省自己，學習一技之長，未來才能重新開始。對此，鄭男也在庭上回應「我錯了！」

法官審酌鄭男因故與被害人發生口角爭執，即持短武士刀朝人身體揮刺，造成被害人死亡，對家屬造成難以撫平之傷痛，對社會治安危害重大，殊值譴責，最後依傷害致死罪判刑9年。

新竹地方法院。記者郭政芬／攝影
新竹地方法院。記者郭政芬／攝影

被害人 死亡 新竹

延伸閱讀

影／穆斯林婚宴驚見豬肉！再三交代…新竹國賓飯店卻出包犯禁忌

國中會考成績出爐 新竹縣這幾所高中實驗班亮點搶先看

影／台中阿伯酒駕還敢跟人吵架糗大 警到場酒測送法辦

相信「清真認證」被迫破戒！新竹五星飯店辦婚宴 穆斯林新人怒控吃到豬肉

相關新聞

校園嬉戲撞斷女生門牙 法院判肇事同學與家長賠57萬

新竹一名國一女生去年在校園內因同學奔跑嬉戲而遭撞倒，臉部直接著地，導致門牙斷裂，經牙醫診斷，陳女的門牙神經外露，已無法進...

新竹毒販因口角害命遭判刑9年 法官叮囑獄中要修煉情緒

新竹縣鄭姓毒販因吳男不依約定價格買毒，雙方發生口角進而互毆，過程中鄭男竟持武士刀刺向吳男多刀，其中一刀刺進腹腔，導致吳男...

遭誣指賄選送檢調致落選 竹縣議員候選人提告獲賠35萬

新竹縣范姓議員候選人在2022年選舉期間，因遭林姓女子虛構賄選罪行，導致落選並遭檢調調查，其助理甚至遭羈押。事後范男獲不...

丟石頭挑戰司法威信 男遭押32天獲判無罪拿到近10萬補償

高雄李姓男子抗議司法不公，前年8月12日上午拿石頭砸高雄地檢署第二辦公室大門，挑戰檢方最後被羈押32天才獲釋，李男一審被...

燒死刺青店夫妻 法院判縱火犯賠男、女方雙親共2千多萬

屏東縣19歲許濸雄前年10月下旬縱火，造成刺青店黃姓夫妻遭燒死。屏東地院審理時，許還嗆家屬，要「殺光全家」，該案經國民法...

台東東成監獄傳暴力事件！護理師請他寫下身體狀況 收容人卻持筆攻擊

矯正署台東東成監獄昨天傳出台東基督教1名護理師入監替收容人看診時，遭1名收容人持筆攻擊臉部及脖子的事件，導致該護理師受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。