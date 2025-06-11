遭誣指賄選送檢調致落選 竹縣議員候選人提告獲賠35萬

新竹縣范姓議員候選人在2022年選舉期間，因遭林姓女子虛構賄選罪行，導致落選並遭檢調調查，其助理甚至遭羈押。事後范男獲不起訴處分，憤而提告求償百萬元。新竹地院判決林女需賠償35萬元。

判決書指出，林女於111年新竹縣議員選舉期間，明知范男未涉賄選，卻於11月14日前往新竹市調站檢舉，稱范男的助理劉女以紅包一萬元賄選，導致范男遭調查訊問，最終獲不起訴處分確定。

范男說，他身為地方政治人物，因無辜受賄選罪刑事案件調查，社會評價早已因此而受有嚴重貶損，且因無法即時獲得不起訴處分，最終以些微差距落選，且競選團隊成員劉女成為被誣陷的破口，無辜遭羈押逾月，必須歷經漫長審理程序尋求無罪判決，終日惴惴不安，更令他精神上承受嚴重折磨，因此向林女求償精神慰撫金100萬元。

法官發現，林女多次改變陳述內容，且選後逐漸改稱不知何人提供該紅包等，則其主動把紅包拿到新竹市調查站並檢舉范男的動機，已有可疑。且林女是在收到紅包後11天才向新竹市調查站檢舉范男賄選犯行，已與常情有違。