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酒駕自撞致好友身亡符合自首已賠償 嘉院判緩刑

中央社／ 嘉義市11日電

嘉義縣何姓男子被控酒駕搭載好友羅男，途中自撞，羅男死亡，何男酒測超標，國民法官參審，因符符合自首條件、已和解並賠償完畢，嘉院今天判2年徒刑，緩刑5年；可上訴。

嘉義地方法院表示，60歲何男於民國112年12月15日中午，與好友羅姓男子飲用高粱酒後，何男駕車搭載羅男返家，行經嘉義縣水上鄉一處產業道路時，車輛向右偏行，羅男則出手碰觸方向盤欲導正。

不過，何男受到羅男碰觸方向盤影響，誤踩油門，先向右擦撞路燈桿，再往左偏行衝入道路旁木瓜園內，羅男因未繫上安全帶重傷，送醫不治，何男酒測值高達1.33毫克。全案進行國民法官參審。

嘉院表示，雙方為摯友，死者羅男明知肇事的何男有飲酒，卻仍同意由其搭載返家，就酒後行車風險，也應有所承擔。何男犯罪動機主要心存僥倖，認為返家路程不遠，且屬好意，便搭載羅男返家。

嘉院指出，何男無前科，於事故後自首犯行，並始終認罪，且與羅男家屬調解成立，已全數賠償給付完畢。國民法官法庭審慎評估上述各項情事，並考量羅男家屬委託告訴代理人於審理中，表達願意給何男自新機會。

因此，嘉院今天判處何男有期徒刑2年。緩刑5年，應於判決確定日起2年內，向指定的政府政府機構、社區或團體等，提供240小時義務勞務，並接受法治教育課程20小時。緩刑期間付保護管束。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

自首 國民法官 嘉義

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