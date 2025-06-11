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丟石頭挑戰司法威信 男遭押32天獲判無罪拿到近10萬補償

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄李姓男子抗議司法不公，前年8月12日上午拿石頭砸高雄地檢署第二辦公室大門，挑戰檢方最後被羈押32天才獲釋，李男一審被依侮辱公務員和妨害自由罪判刑，他不服上訴後逆轉改判無罪確定，李聲請刑事補償，法院判賠9萬6000元。

檢警調查，李男不滿他提告的案件被檢方簽結，抑鬱多年後，前年8月12日上午跑到雄檢二辦叫囂，由於當天正值假日，二辦沒有法警、保全在場，隨即拿起一顆拳頭大小的石頭，砸碎二辦大門玻璃。

李男砸碎玻璃後還無法解悶，又衝到鄰近的高雄地院，見法警室有法警值班，隨即對著法警叫囂「為什麼我案子都沒下文」，還企圖拿石頭砸玻璃，隨後並將石頭放在桌上，稱「這顆石頭留著你留念」。

因假日法警室值班人力少，法警馬上通報轄區新興警分局，警方到場後將李男壓制，依恐嚇、毀損公物等罪送辦，轄區新興分局長陳志榮擔心李男再生事端，當天還親自指揮調度警力。

李男因居無定所，當時檢察官訊問後，檢方認為李有逃亡之虞，且恐會反覆實施犯罪，訊後依毀損公物、恐嚇等罪聲押，法院審理後，裁定李男收押。

一審高雄地院依侮辱公務員和妨害自由罪判刑3月、拘役50天，均得易科罰金，他上訴後，高雄高分院認為李男長期罹患思覺失調症，以致基本認知功能有障礙，且叫囂並無加害法警生命、身體、自由、名譽、財產之故意，判決李男無罪確定。

李男雖判無罪，但當時他涉案被羈押32天，聲請刑事補償，每天5千元，高雄高分院審酌他收入、學歷、生活和經濟狀況，認定每日補償3千元合理，共判賠9萬6千元，可抗告。

李姓男子周末拿石頭砸毀高雄地檢署大門，被法院判決無罪確定。本報資料照片
李姓男子周末拿石頭砸毀高雄地檢署大門，被法院判決無罪確定。本報資料照片

恐嚇 公務員

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