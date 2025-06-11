校園嬉戲撞斷女生門牙 法院判肇事同學與家長賠57萬

新竹一名國一女生去年在校園內因同學奔跑嬉戲而遭撞倒，臉部直接著地，導致門牙斷裂，經牙醫診斷，陳女的門牙神經外露，已無法進行牙髓治療，只能透過根管治療與牙套修復。新竹地方法院判決肇事同學及其家長須連帶賠償57萬餘元。

根據判決書，這起意外發生於去年9月25日下午，陳姓國一女生經過學校走廊時，遭張姓同學因嬉戲奔跑追逐時不慎撞倒。陳女因劇烈撞擊向前摔倒，臉部直接著地，造成上排門牙斷裂。經牙醫診斷，陳女的門牙神經外露，已無法進行牙髓治療，只能透過根管治療與牙套修復，令她與全家錯愕不已，因此向張女與父母請求醫療必要費用總計42萬餘元、精神慰撫金17萬餘元共60萬元賠償。

有老師作證，當天看到二人撞在一起的瞬間，說那時陳女拿著書本往前走去中庭，張女從後面跑過去撞上，陳女就整個臉朝下撞到地上。

法官審酌少女右上及左上正中門齒牙冠部斷裂、牙髓腔露出，且尚在發育期，牙根發育及牙齦尚未退至定位，目前只能依照現在的牙齦緣線做瓷牙，待至成年後如牙齦邊線有退縮，若有美觀需求，則需重新置換瓷牙，將來假牙或植牙費用另計，並以當時評估報價為主。而人工植牙現今已相當普遍，且使用功能、外觀上亦較接近原有牙齒，故牙齒治療將來以植牙方式應屬適當，總計醫療費用42萬3800元。