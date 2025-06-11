燒死刺青店夫妻 法院判縱火犯賠男、女方雙親共2千多萬

屏東縣19歲許濸雄前年10月下旬縱火，造成刺青店黃姓夫妻遭燒死。屏東地院審理時，許還嗆家屬，要「殺光全家」，該案經國民法官審理後，一審判處無期徒刑。女方、男方家屬分別各提刑事附帶民事賠償。兩案屏東地院近日審結，判許男賠女方雙親共889萬餘元、賠男方雙親共1173萬餘元，加起來共2千多萬元，均可上訴。

許濸雄在案發前曾3度到刺青工作室要求黃姓老闆紋身。前年10月27日，許男未事先告知逕自到工作室，黃男要求許離去、雙方口角爭執。許離開後心懷怨恨，10月29日凌晨3時許騎機車至屏東市中山路加油站買汽油，再至某五金百貨行買1盒火柴。

判決指出，許明知道刺青工作室有木質裝潢，如遇火勢極易焚毀碳化，且汽油是液狀易燃物，若潑灑刺青工作室一樓大門外機車再以火材點燃，將引起劇烈火勢。許男為求報復，當日4時25分到刺青工作室， 將汽油潑灑停放在該工作室1樓大門外的2輛重型機車，並點燃火柴朝該2輛機車丟擲，旋即引燃火勢。

許見火勢引燃，離開現場，火勢延燒至該工作室所屬建物，28歲陳姓老闆娘不治，30歲黃姓老闆重傷加護病房搶救8天不治。

警方逮捕許濸雄，許男偵訊稱憂鬱症，他只是給對方警告，沒想到鬧出人命。檢方偵辦後，將許嫌依殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。屏東地院一審依殺人罪判許男無期徒刑、褫奪公權終身。

判決指出，許男辯稱，此案起因是他案發前兩天遭黃男打，他是乖乖站著被打，再加上他有精神方面疾病。對方請求金額過高，應該要有依據，慰撫金部分由法院審酌。

刑事部分，全案上訴二審中。刺青店夫妻，死者妻子陳女雙親與死者丈夫黃男的雙親，各自提刑事附帶民事損害賠償，各自獨立兩案，死者妻子陳女雙親，許男賠陳女雙親共889萬0367元。

刺青店老闆黃男部分，黃男家屬提告刑事附帶民事損害賠償，屏東地院近日宣判，判許賠黃父601萬4823元、黃母則是571萬8832元，共要賠黃男雙親1173萬3655元。