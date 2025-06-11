台東東成監獄傳暴力事件！護理師請他寫下身體狀況 收容人卻持筆攻擊

矯正署台東東成監獄昨天傳出台東基督教1名護理師入監替收容人看診時，遭1名收容人持筆攻擊臉部及脖子的事件，導致該護理師受傷送醫，幸無生命危險。醫院不排除對該收容人採取法律動作。獄方表示，將涉案收容人移送法辦。

東成監獄秘書蕭如來表示，事發當時醫護人員旁邊有2名戒護人員，發現收容人有動作時，立即撲上壓制該收容人，並對護理師初步包紮，同時予以心理關懷；涉案收容人也立即帶往違規處理單位，並移送台東地檢署偵辦。針對醫護安全將強化措施，檢討戒護配置，研議增設實體隔離設備。

這起收容人攻擊事件發生在昨天下午，台東基督教醫院1名護理師進入東成監獄對收容人看診時，體恤該收容人無法表達清楚，請他用寫的回答身體狀況，未料，該收容人突情緒失控，持筆攻擊該護理師，一旁獄警來不及防備，導致該護理師受傷送醫，幸無生命危險。

東基院長馬堅毅，昨天醫院1護理師遭受刑人人身攻擊，目前護理師臉部及脖子有擦傷，經過治療後，傷口穩定，同時也啟動護理師身心輔導，包括心理及身心科醫師心理創傷輔導；今天上午也和監獄聯繫，要求監所做好醫護人員看診的保護，並協助後續法律及保險上的保障。

2013年全民健康保險提供矯正機關醫療服務計畫上路後，醫護人員都會定期進入監所機構對收容人醫療服務，不過，往往在戒護人員保護措施薄弱時，醫護人員安全問題就成隱憂，2023年澎湖就傳出暴力事件，醫護突然被保外就醫收容人攻擊的事件。

據了解，涉案的鍾姓受刑人現年44歲，因毒品案件被判23年6個月，曾在雲林監獄服刑，因服刑期間曾有攻擊戒護人員紀錄，在今年3月10日專案移監至台東東成監獄。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885