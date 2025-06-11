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海洋瀕危動物遭獵捕作宗教法器「鯊魚劍」 管碧玲痛心要求重判

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

俗稱「鯊魚劍」的鋸鰩鼻鋸過去常作為宗教法器和收藏品，但台灣在2008年已將鋸鰩列為保育類野生動物，台灣沿海已30年未出現鋸鰩蹤跡，為瀕危動物；海保署和海巡署今舉行記者會指出，今年3月卻發現有多支鯊魚劍在網路違法販售，警方誘騙賣家現身後，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆。海委會主委管碧玲對此表示非常痛心，要求重判獵殺、買賣保育動物的犯嫌。

海洋委員會海洋保育署與海巡署今天在海委會舉行「斷劍無聲，保育有聲」記者會，海巡署副署長謝慶欽表示，此次查扣超過30支保育類物種鋸鰩產製品和鋸鰩牙齒，⿊市價格約160至180萬元，依照野⽣動物保育法，保育類野⽣動物及其產製品，非經主管機關同意 ，不得買賣或在公共場所陳列展示，違者處6⽉以上、5年以下有期徒刑 ，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。

鋸鰩為軟骨魚類，具有延長吻部，兩側有齒狀突起，外型雖似鯊魚，卻有顯著差異，鋸鰩身體扁平，鋸狀吻部上無肉質觸鬚，主要棲息於熱帶、亞熱帶淺海，臺灣周邊海域也曾記錄出現過尖齒鋸鰩。因鋸鰩吻部外型特殊，常被作為收藏品或傳統藥材，台灣民眾也因宗教文化信仰，會從國外帶回鋸鰩鼻鋸，成為鯊魚劍的主要來源之一。

台灣2008年8月將鋸鰩科所有種（Pristidae spp.）列為保育類野生動物，禁止輸出入、買賣，2022年國際自然保育聯盟（IUCN）將鋸鰩列為極危物種；但海保署、海巡署偵防分署北門查緝隊今年3月起發現多起網路違法販售鯊魚劍，範圍涵蓋全台，在11場次聯合查緝行動後，查獲鋸鰩鼻鋸（俗稱鯊魚劍）37支、鋸鰩牙齒86顆。

管碧玲表示，鯊魚劍外觀雖像是工藝品，實際卻是「海洋殺戮遺骸」，涉及非法捕撈和國際走私，牽動整條黑市供應鏈，她強調「沒有買賣、沒有殺害」，市面上販售鯊魚劍有相當比例作為宗教用途，但以殘害瀕危物種的方式來祈福，真的能得到神明庇佑？以珍稀動物的遺害功奉神明，不僅違背保育倫理，也與宗教慈悲精神背道而馳。

管碧玲說，「祭拜應出於敬意，不應以殺戮作為代價」，民眾應選擇金屬製、木製等替代材質，全民應共同肩負守護海洋生物的生命權，守護子孫世世代代的未來，從源頭減少需求，就能有效遏止違法買賣。她今日實際目睹每支鯊魚劍後表示非常痛心，希望司法對於犯嫌不要輕判，輕判就是對不起這些瀕危生物。

海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影
海保署和海巡署今年3月發現有多個鯊魚劍違法在網路販售，查獲鯊魚劍37支、鋸鰩牙齒86顆，海委會主委管碧玲表示「非常痛心」，要求重判獵殺保育動物的犯嫌。記者宋原彰／攝影

鯊魚 海巡署 保育類野生動物

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