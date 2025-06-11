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北捷偷拍、性騷案增 警力布建低 議員籲：增補盤點人力

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

台北捷運近年刑事案及偷拍、性騷案有增加趨勢，台北市議員詹為元調閱資料發現，今年截至4月已發生共計287起，但再以捷運警察隊人數編制，平均每站僅有1.5名人力，難有嚇阻或應變效果。北捷警表示，2024年起，與保全人力在熱點站點或時段加強巡邏，會持續研議增補人力。

詹為元調閱捷運警察隊資料，今年1月到4月已發生287件刑事案件、78件性犯罪案。2024年則是628件刑事案件、149件性犯罪。2023年則是502件刑事案件、151件性犯罪，顯見逐年增長的趨勢。

再細部分析，他說，常見的性騷擾、偷拍與侵占等案件，更是從2023年的個位數，尤其截至今年3、4月就有10到20起，增幅最劇烈，可能並非單純個案。

為此，詹為元表示，經查北市捷運警察隊目前編制僅219人，實際負責外勤巡邏者僅173人，需涵蓋全市117個捷運站體及藍、紅、綠、棕、橘五條主要路線，平均每站僅配置不到1.5名警力，對於西門、台北車站等高風險熱點而言，實難發揮嚇阻與應變效果。

詹為元說，相較之下，新北市向警政署爭取人力，目前僅需要管轄環狀線、淡海輕軌及安坑輕軌，共計37個站體，配置人力為240人，平均每站能達到6名警力，顯示台北市目前的捷運警力配置明顯滯後。

他呼籲，北市除了擬定具體人力擴編計畫，並積極向中央爭取擴充員額，同時和捷運公司協作，在治安熱區、大站點優先調度警力、巡邏頻次。

捷運警察表示，今年度編制員額數為290人，預算員額數為222人，現有員額數為219人。台北市捷運車廂（站體）巡邏及守望由捷運警察隊負責規畫執行，目前設4個分隊，計173名巡邏警力，規畫29條巡邏線，由所屬各分隊派遣警力巡邏，並針對旅客量及案件發生數較多22站體執行重點守望勤務。

捷運警察表示，針對偷拍及性騷擾，自2024年起，定期分析熱點站體及時段，加強巡邏，目前營運時段每站均有配置1名保全人力，部分轉乘及運量較大車站，每日各再增派1至4名保全人員。

捷運警察隊說，由於環狀線第一期路段共計14站，於2023年5月移由新北市政府營運，該隊警力缺口已較以往疏緩，若有事故將協同捷運公司及轄區分局共同處置，後續將持續視捷運治安狀況及路網興建，滾動式研議是否增補。

北捷警察隊表示，除了警察之外，也會配合協同保全人力加強巡檢。記者邱書昱／攝影
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北市議員詹為元認為，西門町等人潮眾多站點，應該盤點警力。記者邱書昱／攝影
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警察 捷運公司

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