台南中西區夜生活熱鬧改裝噪音車出沒 警開罰民眾叫好

台南市警第二分局轄區中西區內人口密集，商業發達，夜店酒吧林立，近期屢次有民眾反映，深夜有改裝噪音車出沒，夜晚一再有噪音巨大的排氣管呼嘯而過；轄區警方昨天專案執法，共開出44張罰單，執行勤務過程吸引許多市民遊客在旁圍觀，表示支持警察強力執法。

第二警分局指出，中西區道路四通八達，交通便利，夜晚活動人口多；近期民眾多次反映改裝噪音車出沒，昨晚6時開始，分局聯合交通警察大隊、環保局、監理站等單位，擇定中西區府前路建興國中前執行「環警監聯合稽查」專案勤務。

警方除了稽查取締噪音車及防制危險駕車勤務，亦針對酒後駕車、無照駕駛及非法改裝排氣管製造轟隆聲響噪音車輛強力執法；另外也主動攔查多輛配有改裝車燈機車，改裝車燈因光線強烈且直射眼睛，易造成強烈眩光，嚴重影響用路人視線，及交通安全。

警方針對改裝車燈（LED、HID）、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規取締，本次4個小時內主動攔查檢驗102輛，共開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛42件、第22條越級駕駛1件，未扣安全帽帶1件；至於噪音檢測5輛，均合格。

分局表示，機車改裝排氣管造成的噪音擾民，影響市民安寧生活及道路交通安全，民眾切勿任意改裝車體、電氣設備，造成致車輛安全結構減弱，行車危險及排氣管噪音擾民；且今年起，若更換非原型式機車排氣管，須赴監理機關辦理變更登記，並使用經環境部噪音管制認證排氣管。

分局呼籲，民眾若使用「非原廠（改裝）排氣管」，經環警監路邊攔查或民眾檢舉噪音，未完成變更登記，將依道交條例處900至1800元罰緩；如噪音值超標，依噪音管制法第26條處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善，以遏止改裝車輛。