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她潑汽油燒死女伴3歲女兒判20年 開庭說「我會承擔我的責任」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

電子工廠女作業員鄧如惠與游姓女友交往近2年，原同居大溪游女家，後來鬧分手。鄧女懷疑游女移情別戀，2023年2月7日早上對女友潑汽油縱火，游女全身90%二至三度燒燙傷、她的3歲幼女活活被燒死，一審依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪將判鄧女拘役59日、20年徒刑。台灣高等法院今開庭，鄧女說，「我會承擔我的責任」，請法官依法判決。

鄧如惠（28歲）與游女（32歲）感情生變，前年1月間，游女的廖姓前男友欲探視與游女生下的3歲女兒，鄧女懷疑雙方藕斷絲連，憤而到加油站買汽油放在儲藏室，還偷偷潑灑在女童的抱枕上，經詢問怎麼有汽油味，鄧女稱「要燒死妳全家、炸掉妳全家」。

前年2月7日上午9點多，游女與女兒還在睡夢中，鄧女欲查看游女手機被發現，2人起口角。鄧女憤怒之餘，取出預先購買的罐裝汽油，朝游女身上與床鋪四周潑灑，隨即持打火機引燃，火勢迅速蔓延到母女全身，游女著火後喊叫並衝到一樓浴室沖水自救，但3歲女兒仍在床上哭喊，游女衝回3樓搶救女兒時，遭鄧女環抱、拉手攔阻。

消防人員到場灌救，女童葬身火場，檢方依殺人、殺人未遂、放火燒燬現供人使用之住宅建築物、恐嚇危害安全等罪起訴鄧女。

桃園地院國民法官庭認為鄧如惠潑油縱火除造成公共危險，也剝奪無辜女童生命，讓女童成為感情爭執的犧牲品，游女也因嚴重燒燙傷，恐無法再當廚師，生計受影響，甚至燒毀的房屋也有還款壓力。

一審指出，鄧如惠生於隔代教養家庭，有偏差行為，造成衝動型人格特質，鑑定評估若能長期接受心理輔導，並有乾媽持續的非正式支持系統，會讓矯正教化和再社會化的可能性提高、再犯風險降低，一審依恐嚇危害安全、成年人故意對兒童犯殺人罪將判鄧女拘役59日、20年徒刑。

鄧如惠原先和檢方均有上訴，但高院開庭審理時，因無法和被害家屬和解，因此撤回上訴。高院今開庭，鄧女多交由律師表示意見，僅在最後陳述時說「我會承擔我的責任，請法官依法判決」。

檢察官表示，鄧如惠在火場環抱游女，並非是阻攔游女再度進入火場「避險」，而是阻止游女拿滅火器去救女兒，認為一審判決僅用推測方式作出對鄧女有利的認定，違反論理、經驗法則，請求法院從重量刑。

被害家屬的訴訟代理人則說，鄧如惠在火場刻意阻擋游女救女童，且鄧女自承有照護女童，但一審未審酌她違反保護教養義務的程度，另故意對兒童犯殺人罪應屬最重大犯罪，一審量刑過輕，請求至少判處無期徒刑。

鄧女律師表示，鄧如惠原先上訴僅是希望能有和家屬對話的機會，並非不服一審判決，她坦然面對判刑，建請法院維持一審量刑。合議庭庭末諭知7月2日上午9點半宣判。

電子工廠女作業員鄧如惠縱火燒死游姓女友的3歲女兒。記者林孟潔／攝影
電子工廠女作業員鄧如惠縱火燒死游姓女友的3歲女兒。記者林孟潔／攝影

殺人未遂 女童

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