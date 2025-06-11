公務車私用…爆台東警分局長載家人搭熱氣球 地檢署：查無犯罪事實
台東分局長陳宏平被爆料作風官僚、公器私用，引發基層強烈反彈，並指出懲處過輕，有官官相護之嫌。台東縣警警察局表示，一切依法處理。台東地檢署表示，查無犯罪事實，已簽准結案。
台東地檢署指出，該案於2024年1月間偵查終結，因查無犯罪事實，已簽准結案。經調查相關證人等事證，認嫌疑人所為屬公務執行之範疇，而與圖利、詐欺或背信等罪之犯罪構成要件不同。
警察局督察長蔡培元表示，接獲檢舉第一時間，立即立案調查，並移送地檢署偵辦，雖最後簽結不起訴處分，但警局仍依內部調查結果，認陳有疏失，給予記2申誡處分，並無所謂官官相護。
根據鏡週刊內容指出，陳到任後，無視規定，將偵防車當成私家車，不僅常要員警開車載他處理私人事務，假期還載來台東探望的妻兒四處旅遊，甚至暑假期間凌晨4點早起去看熱氣球。
另內容也指出陳曾被人檢舉到警政署，後交由縣警局政風室調查，過程中，所有曾擔任司機的員警都被約談，但縣警局最後根據檢舉者拍攝的影片及相關資訊，將陳記2支申誡，遭批官官相護。
據了解，陳宏平人脈關係良好，與地方仕紳互動不錯，有消息傳出下個月可望升官，但事件爆發後，分局人員都低調三緘其口，局本部官員也不予評論，陳則不願對外說明。
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