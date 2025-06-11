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台中4月嬰嗆奶亡 保母超收又分心打掃…過失致死判1年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓保母超收多達8位嬰幼童，她發現1名4月大嬰兒喝奶喘氣、發燒，僅告知家長卻無任何救護措施，經搶救仍因嗆奶死亡；王主張自己沒有不注意，但法院認為她當天分心打掃客廳，發現嬰兒不適也沒立即送醫，違反注意義務，依過失致死罪判她1年，可上訴。

檢方調查，王女有居家式托育服務登記證書，2022年2月10日受託照顧4個月大嬰兒，也知道其呼吸系統未發展成熟，又患有先天性心臟病、肺浸潤，也曾發生吐奶情形，同月18日早上9點餵奶時發現嬰兒不停喘氣、臉色蒼白，10點多才聯繫到嬰兒的爸爸。

直到11點多王女發現嬰兒發燒，她雖也告訴家長要求到場帶孩子去就診，但這期間內未對嬰兒施以必要緊急救護措施，也沒送醫，直到12點50分才發現已經沒了呼吸心跳，經救護車送院急救仍死亡。

台中地院審理時，王否認過失致死，辯稱她沒有不注意，所有事情都像嬰兒父親說明，對方要她錄嬰兒狀況，看完就說以前常常這樣，叫她先觀察若不行就叫救護車，真的不對時她也叫了。

法院查，法醫解剖認定嬰兒死因是「嗆奶」造成呼吸衰竭，而王女一早餵奶就發現嬰兒邊喝邊喘，臉色蒼白不尋常，之後又發燒，她身為專業保母依專業判斷，應注意若持續延誤送醫可能會危及生命。

法院認為，王女卻疏未盡其注意及防止嬰兒死亡，沒有先自行叫救護車，也未對嬰兒急救。另根據對話紀錄，王女當天上午11點36分告知家長嬰兒發燒，家長再於12點42分主動聯繫，期間1個多小時王都沒詢問對方何時抵達。

法院也發現，王當天請廠商來裝窗簾、分心打掃客廳，且經台中社會局查訪發現其托育多達8名兒童，已超收違反規定，可見她明知嬰兒不適，卻完全沒採取救護措施，違反注意義務，另考量家長求償300萬元，王僅願賠100萬元，雙方無共識無法調解，依過失致死罪判她1年。

此為示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
此為示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

發燒 死亡 嬰兒

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