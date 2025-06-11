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獨／苗栗醋男毆打妻子男同學鬧人命 原判7年半…今維持輕判4月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣翁姓男子不滿妻子與其廖姓國中同學交往甚密，2019年以電話理論未果，騎機車前往廖男住處，雙方肢體衝突，廖男跌倒在地，頭部撞擊地面，廖男返家倒在浴室，送醫不治，此案一、二審認定迥異，一審認毆打與廖死因有因果關係，判刑7年6月，二審認事證不足，判4月，更一審今宣判，仍維持傷害罪認定，駁回上訴。

判決指出，苗栗縣57歲翁姓男子與黃姓妻子結婚多年，黃女與廖男是國中同學，不過翁男在2019年4月間，因不滿妻子與廖男有密切交往，懷疑二人有不倫情愫，同年月18日，翁男先致電廖男理論，口角後翁男仍怒不可抑，騎機車前往廖男住處，遇到當時欲外出運動的廖男。

廖男當時有飲酒，但翁男不顧廖男可能因此平衡力較差，仍與廖男發生肢體衝突，雙方互毆、扭打，過程中廖男因受推擠而倒地，廖男頭部撞擊地面，也因扭打過程，受有頭部外傷、身體多處鈍傷、骨折、硬膜外血腫等傷勢，廖男當晚返家後，因頭痛、嘔吐跌倒在浴室門口，送醫不治。

翁男被依傷害致死罪送辦，一審審理時，翁男否認廖男死因與其有關，辯稱當天是廖男將他壓制在地上，雙方互有揮拳，廖男死因與他無關。

翁男的律師也說，依照法醫說法，若死因是硬腦膜上出血，5分鐘後症狀就會出現，不過廖男在互毆後仍能步行返家，廖家人證稱，廖男看起來無異狀，因此廖男可能是返家時跌倒撞擊地面，與互毆無因果關係。

一審認定，根據現場的監視器畫面，以及法醫的驗屍報告，認為廖男死因與當天扭打後跌倒有關，翁男所抗辯，廖男是返家時跌倒，則無證據支持，因此依傷害致死罪，判刑7年6月。

全案上訴台中高分院後，二審函請台大醫院、三軍總醫院及法醫研究所鑑定死因，認為廖男頭部在案發現場倒地頭部撞擊地面，或遭人持鈍器毆擊頭部的可能性不高，無法排除是在廖男返回家中，才跌倒撞擊地面的可能性。

二審指出，死者與翁男毆打後，根據監視器拍攝到畫面，仍可正常返家，甚至返家後，還有出門散步，沒有異狀，與一般急性腦出血的症狀有異，認此案事證不足，撤銷改判，僅認定翁男涉犯傷害罪，改判4月徒刑，得易科罰金12萬元。

苗栗縣翁姓男子在2019年間與廖男互毆，廖男事後身亡，翁被依傷害致死罪送辦，更一審今宣判。圖／本報資料照
苗栗縣翁姓男子在2019年間與廖男互毆，廖男事後身亡，翁被依傷害致死罪送辦，更一審今宣判。圖／本報資料照

監視器 妻子 傷害罪

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