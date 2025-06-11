宜蘭泛舟釀傷亡 死者丈夫腳傷就醫遭爆料議員關說…卻撤文致歉

宜蘭安農溪泛舟本月8日發橡皮艇破裂翻船的一死五傷意外，死者同行的丈夫腳部受創後來到基隆長庚醫院急診室治療，基隆市議員宋瑋莉得知後前往協助關心，卻遭一名網友在網路貼文爆料，指控她關說施壓。宋瑋莉反控扭曲事實的不實言論，提告誹謗。這名網友得知來龍去脈後向議員及死者家屬道歉。

宜蘭警方調查，59歲陳姓婦人參加公司員工旅遊，當天一行人分乘3艘橡皮艇泛舟，陳婦坐在第二艘橡皮艇，有8名遊客及1名教練；過程中橡皮艇疑遭竹竿等異物刺破，行經一處激流處重心不穩撞擊岸壁，整船翻覆，陳婦落水漂了1.7公里被救上岸，送醫不治。

昨有某網友於Threads社群平台張貼圖文並列的貼文，指控基隆市議員宋瑋莉「為了一個腳受傷的病患當場施壓醫護」、「質問為什麼不讓他住院」、「現在醫護已經夠累了，還要被政治人物欺壓」、「插隊壓人，這才是最病態的地方」、「急診不是你表演的舞台」。

宋瑋莉說，該貼文內容斷章取義，並使用帶有高度情緒性與攻擊性的字眼，她是因為宜蘭的不幸意外，於執行公務期間前往醫院關懷受傷民眾與其家屬，卻遭有心人士扭曲事實、於社群平台公開發表不實言論，嚴重損害她人名譽與人格。

宋瑋莉表示，這對夫妻遭遇災難，妻子不幸身亡，丈夫腳部重創送往基隆長庚醫院急診室治療。該家庭突遭巨變，情緒悲痛不已，亟需安撫與協助。她接獲民眾通報，立刻前往醫院了解情況，目的在於確認病患安置及病房安排是否妥當，關心家屬後續心理與社會支持，全程尊重醫療專業，並無介入醫囑或要求特權安排，僅基於民代職責履行探視與詢問，院方也並未對她表達任何不滿或誤解。