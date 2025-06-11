快訊

生控台大網站被駭丟失碩班正取資格 台大：無證據佐證

教保員代理教師薪資年資雙降 非營利幼兒園的荒謬制度

公主抱蔣萬安網狂讚釣出本尊曝1暖心原因 誇市長有在練

聽新聞
0:00 / 0:00

酒駕又欠燃料稅共33萬多元 六百多坪農地遭查封才讓男速繳

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一名男子2021年酒後騎車遭罰，隔年又拒絕酒測還積欠多筆汽機車燃料稅，累計罰鍰金額達33萬餘元遭新竹區監理所移送行政執行署，但新竹分署卻查無男子薪資債權，且存款也僅數千元，直到發現男子有筆湖口鄉面積將近2000平方公尺土地，準備查封，才終於迫使男子出面繳清欠費與罰緩。

行政執行署新竹分署指出，該男子2021年12月間因酒後騎機車遭新竹區監理所裁處2萬2500元罰鍰，隔年6月間又因拒絕酒測遭裁罰18萬元。

另外，該男滯欠多筆汽（機）車燃料使用費及因未繳汽（機）車燃料使用費遭裁處的罰鍰，另因未依法投保強制汽車責任險、無照駕駛、超速駕駛、無正當理由不依規定接受道路安全講習等多次交通違規遭裁罰，累計罰鍰金額達33萬餘元，因逾期未繳，新竹區監理所移送行政執行。

新竹分署收案後，迅速調查該男財產，不過該男健保投保於公所，查無薪資債權，扣押其存款也僅扣得數千元。再調查後，發現對方名下有位於新竹縣湖口鄉土地，面積將近2000平方公尺，因該男無其他財產可供執行，又不出面，便將其查封。

新竹分署查出，該筆土地位於農地重劃區，形狀相當方正，應有相當價值。果然於查封之後，終於迫使該男出面處理，一次繳清33萬餘元欠費及罰鍰。

新竹分署呼籲，「五打七安」為政府重要政策，其中「道安」與用路人生命身體安全及道路交通秩序休戚相關，因此針對酒駕、超速、不禮讓行人等交通裁罰案件，新竹分署皆會持續強力執行，違規者切勿心存僥倖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹分署查出，該筆土地位於農地重畫區，形狀相當方正，應有相當價值。果然於查封之後，終於迫使該男出面處理，一次繳清33萬餘元欠費及罰鍰。圖／新竹分署提供
新竹分署查出，該筆土地位於農地重畫區，形狀相當方正，應有相當價值。果然於查封之後，終於迫使該男出面處理，一次繳清33萬餘元欠費及罰鍰。圖／新竹分署提供

酒駕 薪資 新竹

延伸閱讀

前職棒中信鯨球員郭岱詠騎車酒駕 判刑4月

永達校地閒置屏縣府3.1億買下 周春米：跟教育資源整合

台中「料鐵哥」欠稅2536萬 僅口頭承諾還錢 執行署拍賣

酒駕爆胎砸傷人吊照4年 駕駛不服提訴訟竟逆轉撤銷處分

相關新聞

基隆關八里分關爆集體收賄 士檢今起訴10辦事員、11名業者

財政部關務署基隆關八里分關辦事員爆出海關人員向報關行業者集體收賄逾3年，士林地檢署2023年發動多起搜索，約談公務員、業...

公務車私用…爆台東警分局長載家人搭熱氣球 地檢署：查無犯罪事實

台東分局長陳宏平被爆料作風官僚、公器私用，引發基層強烈反彈，並指出懲處過輕，有官官相護之嫌。台東縣警警察局表示，一切依法...

獨／苗栗醋男毆打妻子男同學鬧人命 原判7年半…今維持輕判4月

苗栗縣翁姓男子不滿妻子與其廖姓國中同學交往甚密，2019年以電話理論未果，騎機車前往廖男住處，雙方肢體衝突，廖男跌倒在地...

她潑汽油燒死女伴3歲女兒判20年 開庭說「我會承擔我的責任」

電子工廠女作業員鄧如惠與游姓女友交往近2年，原同居大溪游女家，後來鬧分手。鄧女懷疑游女移情別戀，2023年2月7日早上對...

台中4月嬰嗆奶亡 保母超收又分心打掃…過失致死判1年

台中王姓保母超收多達8位嬰幼童，她發現1名4月大嬰兒喝奶喘氣、發燒，僅告知家長卻無任何救護措施，經搶救仍因嗆奶死亡；王主...

宜蘭泛舟釀傷亡 死者丈夫腳傷就醫遭爆料議員關說…卻撤文致歉

宜蘭安農溪泛舟本月8日發橡皮艇破裂翻船的一死五傷意外，死者同行的丈夫腳部受創後來到基隆長庚醫院急診室治療，基隆市議員宋瑋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。