酒駕又欠燃料稅共33萬多元 六百多坪農地遭查封才讓男速繳

新竹縣一名男子2021年酒後騎車遭罰，隔年又拒絕酒測還積欠多筆汽機車燃料稅，累計罰鍰金額達33萬餘元遭新竹區監理所移送行政執行署，但新竹分署卻查無男子薪資債權，且存款也僅數千元，直到發現男子有筆湖口鄉面積將近2000平方公尺土地，準備查封，才終於迫使男子出面繳清欠費與罰緩。

行政執行署新竹分署指出，該男子2021年12月間因酒後騎機車遭新竹區監理所裁處2萬2500元罰鍰，隔年6月間又因拒絕酒測遭裁罰18萬元。

另外，該男滯欠多筆汽（機）車燃料使用費及因未繳汽（機）車燃料使用費遭裁處的罰鍰，另因未依法投保強制汽車責任險、無照駕駛、超速駕駛、無正當理由不依規定接受道路安全講習等多次交通違規遭裁罰，累計罰鍰金額達33萬餘元，因逾期未繳，新竹區監理所移送行政執行。

新竹分署收案後，迅速調查該男財產，不過該男健保投保於公所，查無薪資債權，扣押其存款也僅扣得數千元。再調查後，發現對方名下有位於新竹縣湖口鄉土地，面積將近2000平方公尺，因該男無其他財產可供執行，又不出面，便將其查封。

新竹分署查出，該筆土地位於農地重劃區，形狀相當方正，應有相當價值。果然於查封之後，終於迫使該男出面處理，一次繳清33萬餘元欠費及罰鍰。

新竹分署呼籲，「五打七安」為政府重要政策，其中「道安」與用路人生命身體安全及道路交通秩序休戚相關，因此針對酒駕、超速、不禮讓行人等交通裁罰案件，新竹分署皆會持續強力執行，違規者切勿心存僥倖。