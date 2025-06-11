昔刑事戰將今成半殘之人 林明佐求交保…法院再押2月

刑事局前警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，被控和九州博弈集團洩密、貪汙6616多萬元，林一度獲1200萬元交保隨即遭撤銷再被羈押，法院3日延押訊問時，林坦言自己是「半殘之人」沒能力逃亡，合議庭評議6天後，仍以他有逃亡、串滅證之虞，殘定再延長羈押2月，可抗告。

台中地檢去年5月搜索將林明佐聲押獲准、8月起訴，台中地院今年3月命林1200萬元交保，經檢方抗告、台中高分院以林涉貪6616萬餘元，僅被扣押1216萬多元，若逃亡仍可在海外享有5400萬元鉅款度過餘生，撤銷發回，中院更裁改裁定林收押。

台中地院6月3日開延押庭時，考量林需坐輪椅行動不便以視訊訊問。林表示，他無法行走要靠輪椅移動，希望法院考量他身體狀況，讓他交保、限制住居在屏東老家。

林的辯護人說，林急需到台北榮總接受BNCT治療，之前交保戴電子腳鐐已造成左腳傷口，治療過程中也需要暫時拆卸，目前醫療費已經花了200多萬元，林願意提出500萬元至800萬元具保。

公訴檢察官主張，林明佐涉犯貪汙10年以上重罪，且公務員財產來源不明高達4451萬元，目前僅被扣押1216萬元，還有上千萬不法所得未扣案，顯有相當財力可逃亡，另有共犯陳政谷、徐培菁需交互詰問，仍有串證之虞，並請法院審酌林病況是否符合保外就醫要件。

法官最後問林明佐有何需補充時，林表示他現在已經是「半殘之人」，沒有能力、體力逃亡，請求交保限制住居。

台中地院審酌，林明佐3日開庭時維持先前答辯，僅坦承貪汙公務員財產來源不明罪，其餘被訴收賄、包庇、洩密及洗錢等罪嫌均否認。

中院合議庭評議6日後，仍認為依檢方卷證，林嫌疑重大且犯10年以上重罪，伴隨逃亡可能，且他和同案被告說法顯有歧異，避重就輕，且林也承認刪除和徐培菁對話，再酌以他在本案地位、角色，曾任警界相當地位。