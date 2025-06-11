前立委陳歐珀再爆詐助理費案外案 妻子150萬元交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

前立委陳歐珀妻子徐慧諭涉詐領助理費150萬交保。記者張宏業／攝影
前立委陳歐珀妻子徐慧諭涉詐領助理費150萬交保。記者張宏業／攝影
民進黨前立委陳歐珀被控收受聯興國際物流數百萬元賄賂，推動「商港法」護航業者，上周被檢方聲押禁見獲准，廉政署又查出，陳歐珀在立委任內詐領助理費，金額約上百萬元，昨天發動第2波搜索，約談陳歐珀妻子徐慧諭與4名時任助理共5人到案，台北地檢署訊後依貪汙等罪命徐慧諭150萬交保。

同案約談助理包括劉恭銘、王宛娟、林家煒、李嘉玉；其中李嘉玉、王宛娟各以5萬元交保，其餘人請回。

徐慧諭上周也被檢方約談，原因是她擔任陳歐珀成立的「台灣勁宜蘭發展協會」理事長期間，涉侵吞300多萬元款項，用來繳交私人保險等費用，被依公益侵占罪80萬元交保，檢廉分析扣押物證，發現徐慧諭經手相關詐領助理費款項，且帳戶疑有資金轉入，2度約談她到案。

陳歐珀被控2016至2020年間，透過好友許仁圖（民進黨中央黨部前秘書長）收受聯興國際400萬元賄賂，利用在立法院交通委員會的職權，要求台灣港務公司在疫情期間，減免聯興國際在基隆港碼頭租金、管理費，以及停止調漲費用。

據調查，2018年初，德籍「梅爾斯」貨輪撞上聯興國際設置碼頭的「橋式起重機」設備，陳歐珀依業者要求，推動商港法修法護航業者，把基隆港區內的民營公司列入管理對象，確保民營設施遭損壞時，可求償營業損失。

檢方上周發動搜索時，在陳歐珀住處保險箱扣押300多萬元不明現金，帳戶中也有巨額資金，懷疑有利益輸送，認為陳歐珀犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，聲押禁見獲准。

前立委陳歐珀時任助理李嘉玉涉詐領助理費5萬交保。記者張宏業／攝影
前立委陳歐珀時任助理李嘉玉涉詐領助理費5萬交保。記者張宏業／攝影
前立委陳歐珀時任助理王宛娟涉詐領助理費5萬交保。記者許正宏／攝影
前立委陳歐珀時任助理王宛娟涉詐領助理費5萬交保。記者許正宏／攝影

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