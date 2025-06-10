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陸官媒：美中貿易談判已於倫敦結束

王欣儀：林岳龍為兼職小編 支持檢調積極偵辦

中央社／ 台北10日電

台北市議員王欣儀。聯合報系資料照
台北市議員王欣儀。聯合報系資料照
中國國民黨籍台北市議員王欣儀研究室說，媒體報導兼職時薪小編林岳龍涉違反國家安全法，支持檢調機關秉持公正立場，勿枉勿縱積極偵辦，也會全力配合相關調查，共同維護國安。

林岳龍已遭檢調約談；王欣儀研究室晚間透過媒體群組發布聲明表示，林岳龍今年1月才掛入研究室聘用的兼職時薪小編之一，非正職助理，平時協助部分社群經營基本工作，但未在研究室內上班辦公，研究室內無林岳龍辦公桌、置物櫃等，林岳龍也未曾使用研究室電腦或接觸任何公務文件、資料。

王欣儀研究室說，法務部調查局人員今天帶林岳龍進研究室，據了解應是查證立法院相關資料，王欣儀當時正準備質詢不在場。據助理轉述，調查人員僅指「走個程序」，簡單確認林岳龍未在研究室上班後就離開，未帶走任何東西，無媒體報導「搜索」辦公室情形。

社群 王欣儀 時薪

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