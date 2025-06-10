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帶國中女回家過夜挨告性侵 男大生因這理由獲判無罪

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南地院認為，女生半年後到法院審理時還新增情節，供述前後不一，判王姓男大生無罪。本報資料照片
台南地院認為，女生半年後到法院審理時還新增情節，供述前後不一，判王姓男大生無罪。本報資料照片

王姓男大生在未滿14歲國中女學生與家人吵架後，與女生相約見面，隨後帶她回家過夜，事後遭女生提告用手指性侵；王在檢察官偵訊至法院審理時，始終堅稱絕無撫摸、進入女生下體，台南地院認為，女生半年後到法院審理時還新增情節，供述前後不一，判王無罪。

判決書指出，依照台南地檢署檢察官起訴內容，台南市一所私立大學王姓男大生，去年在網路上認識一名國二女學生後，明知對方未滿14歲，仍於去年10月初晚間，將女生帶回學甲區租屋處房間，撫摸女生下體，並以手指進入，涉犯與未滿14歲之女子為性交之罪嫌。

然而，王姓男大生雖然承認有帶女生到他房間，女生是到隔天早上才離開，但堅決否認有妨害性自主犯行，王始終陳述「我沒有撫摸女生下體，也沒有以手指插入」。

法院指出，國中女生在面對檢察官偵訊時，先證稱「在他家中房間，他有摸我下體，以手指伸進」，時隔約半年後，到法院審理時又稱「他就很突然的把手伸進去我的褲管裡面」、「他說他手很痠，可不可以用他的舌頭舔我的下面，我就一直跟他說不要」。

法院調查，經比對女生在偵查及審理時證述，女生竟然在半年後又新增王姓男大生想用舌頭舔下體的說詞，另外又新增「之後他就抓我的手伸進去他的下面，我感覺到他脹脹的有勃起，我就趕快把手伸走，我就轉過去了」等情節，於偵查所指述過程有異，實有可疑。

另外，因女生提告，男大生所屬大學啟動性平相關機制，去年11月間訪談女生，女聲稱當時睡覺到一半，發現王姓男大生以手指伸進下體，她沒有說什麼，也沒有看到王興奮勃起；經比對女生不同時間證述，所稱發生親密關係經過，差異甚大。

法院說明，如女生當時究竟是否正在睡覺、有無表達「不要」、男大生當時有無男性勃起生理反應、有沒有親女生、手有沒有碰觸女生身體等情節，指述先後不一；顯見她對本案事發經過指述，確有可疑。

法院認為，檢察官雖以女生在醫院的診斷證明書醫囑說明「處女膜疑似有輕微裂傷」，足資佐證指述，但法院函詢醫院，醫院也稱有可能是騎腳踏車或跑步所造成，診斷書上用詞較為簡略，使用「疑似」事實上是指並非一定是家屬所懷疑性侵造成。

另外，女生審理時又稱在男大生的大學接受性平訪談過程所述不實在，因為有點害羞；但她是先接受檢察官偵訊，之後才到大學接受訪談，足見本案已進入司法調查階段後，才有訪談，女生此部分說詞，顯不合常理。　　

法院指出，檢察官雖以女生手機對話內容截圖，指出男大生傳訊「我的第一次就這樣被你睡走了」，認為可資佐證女生指述；然查，依據完整對話，女生是對於王姓男大生被女生母親提告妨害家庭罪，王將要去警局說明，女生表示「對不起」、「也很無奈」。

王回「哪來的勇氣」、「也是挺敢的」，女生說「ㄟ怪我喔」；王此時才稱「我的第一次就這樣被你睡走了」，女生說「看不出來」，男大生答「我是真的沒有過」，女生表示「哪有」，男大生再回「這麼說你都跟其他男生睡囉」，女生回「看不出來欸哈哈哈」。

法院認為，綜觀上下文，是因女生與家人吵架後，到男大生家中過夜，其母親對男大生提告，女生對此事致歉，王方回答「我的第一次就這樣被你睡走了」，雙方打情罵俏；即使王有傳訊，不能排除僅為男女朋友間玩笑用語，難以佐證王有以手指進入女生下體。

另外，女生的告訴代理人以她在法院作證的情緒都是在哭泣，顯見遭性侵為真；然女生卻在訪談過程中，稱她案發後的心情是「我為什麼會離家出走」，並未表明遭男大生以手指侵入下體而影響心情，故她此部分情緒反應，難以佐證指述。　

法院審酌，王姓男大生究竟是否有性侵犯行，仍存有合理懷疑，尚未到達確信其為真實程度；檢察官所提出證據，尚不足為王有罪的積極證明，其指出證明之方法，亦無從說服法院形成有罪心證，因此公訴所指王所涉妨害性自主犯行，判決無罪。

檢察官 提告 性侵 台南

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