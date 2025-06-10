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前職棒中信鯨球員郭岱詠騎車酒駕 判刑4月
前中華職棒中信鯨隊外野手郭岱詠今年農曆除夕夜酒駕被警方攔查，酒測值達每公升0.50毫克，依公共危險罪起訴，台北地方法院審理，判郭有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。
判決說，郭岱詠2025年1月24日晚間9時起至翌日凌晨2時，在薑母鴨店用餐飲酒，隔天上午9時許，騎乘機車準備前往台北市大直橋下的棒球場，途中遇警方臨檢，警方施酒測，郭的酒測值為0.50毫克，依公共危險罪移送法辦。
法院審理認為，郭2002年即因酒駕獲緩起訴卻再犯，對法治紀律欠缺敬畏，不僅漠視自身生命安全，更罔顧用路人風險，實不可取。
法院考量郭擁有碩士學歷、經濟狀況拮据、犯案當下並未釀成事故，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。本案可以上訴。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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