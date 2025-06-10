台東成功農會賄選案偵結 前總幹事張恭銘遭起訴

今年2月間基層農會代表、總幹事選舉，台東縣成功鎮農會競爭激烈，爭取連任總幹事的張恭銘涉賄選，台東地檢署日前偵查終結，將張恭銘和2名代表提起公訴，8名會員緩起訴。

台東地檢署今日發布新聞稿表示，地檢署獲報，民國114年台東縣成功鎮農會選舉賄選案件，旋即指派蘇烱峯檢察官指揮台東縣警察局與法務部調查局台東縣調查站等單位積極偵辦，於日前偵查終結。

台東地檢署表示，此案共查獲被告11人，檢察官就其中張姓和2名農會代表參選人提起公訴，另8名會員為緩起訴處分。

台東地檢署表示，欲競爭總幹事的張姓民眾，以每票新台幣2萬元賄賂登記參選農會代表者，約定當選後支持張員當總幹事。收到錢的代表參選者再以1000元至2000元賄賂會員支持。這次農會最後選舉結果，張恭銘未獲聘任。