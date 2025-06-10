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國中生放學被尾隨「巴頭」 機車男恃強凌弱遭法院判兩刑
彰化縣一名王姓男子疑心騎腳踏車路過的國中出言譏諷，竟騎機車尾隨，在巷口攔下「巴頭」。彰化地方法院審結，認王男恃強凌弱並對和解一再拖延爽約，依犯成年人故意對少年犯強制罪和傷害罪，分處拘役65日、有期徒刑6月。可上訴。
判決書指出，王男是成年人，去年12月間騎重型機車途經鹿港鎮某排水溝附近，兩名國二生放學騎腳踏車路過，被王男誤認其中1人出言譏諷，因而心生不滿，騎機車尾隨他們，在頂草路一處巷口攔下質問，另1名學生自認沒做錯事要離去，被王男徒手朝頭甩巴掌，致使頭部暈眩及左耳挫傷、眩暈等傷害。
全案經被害學生指訴和診斷書、黃姓學生證述、巷口監視器錄影擷圖、Google街影圖，及王男在偵查時供述、院審時自白，彰化地院認為王男涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人的故意對少年犯強制罪、故意對少年犯傷害罪。
彰化地院審酌，王男是智識程度健全的成年人，僅因疑心細故，恃強凌弱，任意攔截、攻擊放學路過的國中學生，雖被害學生傷勢不致嚴重，但造成莫名恐慌，被害學生的母親仍難諒解；暨斟酌王男在偵查時有離譜的卸責言論，且與被害學生的母親約定好的和解條件一再拖延爽約，直至院訊始坦承犯行，犯後態度不算特別良好，復衡量無前科，及其家庭經濟生活狀況等一切情狀，分別量處如主文所示之刑。
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