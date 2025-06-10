快訊

奧地利驚爆校園槍擊！學生、教師傷亡「至少8死」 傳槍手飲彈自轟

聽新聞
0:00 / 0:00

88會館「案外案」前員警涉賄羈押禁見 法院改裁30萬交保

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

台北地檢署偵辦台北市警南港分局前警員劉政道涉公務系統查個資洩密「郭哲敏集團」成員並收受賄賂疑案，對劉聲押禁見獲准，劉提抗告，案子發回重裁；台北地院今天再度召開羈押庭，訊後諭知劉以30萬元交保。可抗告。

檢方查出，郭在「88會館」私人招待所招待司法、政治界人士，近日則查出刑事局副局長黃建榮涉及暴力討債的「案外案」，日前查辦黃，將黃依恐嚇、強制罪諭知50萬元交保，限制出境出海。

檢方過濾情資追查發現，劉政道2022年涉嫌利用公務電腦偷查個資，將個資輾轉洩漏給「郭哲敏」犯罪集團成員並收受不正利益，日前搜索、約談劉政道、郭哲敏集團成員陳志全，依貪汙罪將劉政道聲押獲准。

劉政道的委任律師張耀宇在劉收押後，向台灣高等法院提抗告成功，高院審酌認為，並無證據證明劉政道收受不正利益，難認違背職務收賄嫌疑重大，將案子發回一審更裁。

台北地院今再開羈押庭，劉政道否認收受賄賂，承認辦案疏失，法官認為，依檢察官目前出證，無法認定劉涉嫌收賄，沒有羈押必要性，裁定劉以30萬元交保。

郭哲敏 討債 收賄 恐嚇 個資

延伸閱讀

影／因個資外洩控告管委會 藝人瑤瑤出庭應訊

黃取榮共諜案4人移審隨即開庭 今晚決定是否繼續羈押

郭書瑤突現身北檢！被控「惡鄰」疑不滿個資遭洩提告

郭書瑤出庭提告社區管委會　疑因個資外洩爆爭議

相關新聞

不只修法索賄...陳歐珀另涉浮報助理費 檢廉約談妻子5人

民進黨前立委陳歐珀涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，不法所得4百多萬元遭羈押禁見。台北地檢署發現陳歐珀...

再傳共諜案？北檢指揮調查局國安站搜索北市議會助理

台北市議會某議員的林姓助理，被控涉嫌違反國家安全法，台北地檢署今指揮調查局國家安全維護工作站發動搜索行動，其中被告包含林...

黃取榮共諜案4人移審隨即開庭 今晚決定是否繼續羈押

民進黨前黨員黃取榮涉嫌從2017年起刺探收集國家秘密交給大陸，賺取報酬，台北地檢署今偵結起訴黃取榮、邱世元、何仁傑、吳尚...

控公公性侵「跪地念經抵抗」...人妻、丈夫都墜樓身亡 法院判決出爐

新北市一名人妻控訴拒絕公公發生性關係，並跪地唸經文反抗，卻仍被性侵得逞，而她日後和丈夫因金錢發生口角，雙雙墜樓身亡。公公...

國中生放學被尾隨「巴頭」 機車男恃強凌弱遭法院判兩刑

彰化縣一名王姓男子疑心騎腳踏車路過的國中出言譏諷，竟騎機車尾隨，在巷口攔下「巴頭」。彰化地方法院審結，認王男恃強凌弱並對...

88會館「案外案」前員警涉賄羈押禁見 法院改裁30萬交保

台北地檢署偵辦台北市警南港分局前警員劉政道涉公務系統查個資洩密「郭哲敏集團」成員並收受賄賂疑案，對劉聲押禁見獲准，劉提抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。