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不只修法索賄...陳歐珀另涉浮報助理費 檢廉約談妻子5人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民進黨前立委陳歐珀（中）6月4日凌晨被移送北檢複訊，4日晚被法院裁定收押禁見。記者林伯東／攝影
民進黨前立委陳歐珀（中）6月4日凌晨被移送北檢複訊，4日晚被法院裁定收押禁見。記者林伯東／攝影

民進黨前立委陳歐珀涉收受基隆聯興國際物流賄賂，推動「商港法」護航業者，不法所得4百多萬元遭羈押禁見。台北地檢署發現陳歐珀於立委期間疑似虛報助理薪資，今指揮廉政署貪汙治罪條例搜索陳的李姓立委助理等3人，約談李、陳歐珀妻子徐慧諭等5名被告到案，晚間陸續移送檢方複訊。

檢方掌握，陳歐珀在12年的立委期間內疑似虛報助理薪資，今約談李姓助理等人查證，是否有虛報的助理費進入陳歐珀口袋，全案朝貪汙治罪條例「公務員利用職務上之機會詐取財物罪嫌」、刑法行使公務員登載不實公文書罪嫌偵辦中。

檢方今指揮廉政署偵辦陳歐珀違反貪汙治罪條例等案件，持法院核發搜索票，搜索李姓助理等3人住居所共3處，並通知被告李姓助理等5人及證人1人到場查證。

北檢6月3日偵辦陳歐珀被控在任職立委期間，自2018年起收受聯興國際物流不正利益，由聯興物流每個月替陳歐珀支付5萬元助理費，另外每月匯款5萬元「顧問費」至陳歐珀可掌握的人頭帳戶，透過陳推動「商港法」等法案，換取商業利益；檢廉清查陳歐珀名下資金，發現另涉財產來源不明罪。

聯興國際物流公司前董事長洪英正300萬元交保；陳歐珀妻子徐慧諭80萬元交保；民進黨前副秘書長許仁圖30萬元交保；聯興國際物流公司會計葉珍琳10萬元交保。

陳歐珀 貪汙 物流 民進黨 廉政署 妻子

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