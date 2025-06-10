社頭清水岩溫泉露營區委外經營糾紛 彰縣府連輸兩局

彰化縣社頭清水岩溫泉露營區採OT委外營造，縣政府與營運商清水匯公司對簿公堂，一審敗訴，面對業者提起訴願，縣政府處分被撤銷，清水岩溫泉露營區仍否重新營業仍是未知數。記者簡慧珍／攝影

彰化縣社頭清水岩溫泉露營區OT委外經營，縣政府以搭設豪華帳蓬違反發展觀光條例勒令業、違法營業執行斷水斷電，營運商清水匯公司提起行政訴願，交通部決定兩項處分都撤銷，公權力再度受挫，但縣政府未回應。

縣政府與社頭清水岩溫泉露營區營運商清水匯，因經營理念不合，解約後對簿公堂，針對代墊園區電費，縣政府要求給付不當得利562萬8731元，彰化地方法院近日判處清水匯應支付53萬7261元。縣政府昨表示，一審判決與實情有嚴重出入，將上訴。

清水匯今主動公布交通部訴願決定書，指出縣政府認定清水匯豪華露營帳篷未領取旅館業登記證，擅自經營並提供住宿服務，10月11日裁處違反發展觀光條例， 11月14日裁處強制斷水斷電，這兩項裁處都被交通部決定撤銷。

清水匯表示，原處分存在矛盾及程序瑕疵，且未能明確區分受處分的主體，交通部的決定強調行政處分合法性及程序正當性的重要性，並指出在行政執行過程中，必須遵循法律規範，以保障當事人的合法權益。

關於電費爭議，縣政府主張清水匯拒絕點交多項設施，致使台電無法移交園區多個電表，電費由縣政府代墊，因此清水匯應返還不當得利。清水匯今強調，2023年7月依照契約提送點交清冊，同年 9月又依照城觀處指示將點交清冊簽認並函送縣政府，但縣府後續確沒有任何作為，便指控清水匯拒絕點交。