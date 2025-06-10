控公公性侵「跪地念經抵抗」...人妻、丈夫都墜樓身亡 法院判決出爐

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新北市一名人妻控訴拒絕公公發生性關係，並跪地唸經文反抗，卻仍被性侵得逞，而她日後和丈夫因金錢發生口角，雙雙墜樓身亡。公公一審獲判無罪，檢方上訴後，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審無罪判決。

人妻平時和丈夫、公公同住在新北市，她指控公公2021年農曆過年前某時，在住處要求她口交得逞，檢方依強制性交罪嫌起訴公公。公公則否認犯行，供稱他沒有性侵媳婦；律師也替他辯護稱人妻有施用毒品習慣，公公發現後曾提醒，而導致人妻心生不滿，向丈夫及其他家庭成員捏造遭公公家暴，也害親子關係惡化，而人妻和丈夫已死亡，無法對質詰問，難以排除是人妻設詞誣陷。

法院調查，人妻和丈夫2021年3月14日凌晨3時許，在住處因金錢問題發生爭執，兩人均有自傷行為，人妻隨後墜樓身亡，而丈夫於人妻死亡翌日，也墜樓身亡。再者，人妻生前曾施用甲基安非他命、酗酒，因罹患憂鬱症而有輕生念頭等。

法院指出，雖人妻友人作證指人妻曾說過公公要對她做踰矩行為，當時人妻拒絕，並跪在地上唸經文等語，但由親友指訴可知，人妻均未說明性侵的時間、地點、方式及次數等細節，更沒有其他證據佐證真實性，且各證人均對人妻所述半信半疑、難以相信。

再者，人妻生前曾以臉書、LINE等與親友通訊，並提及「他爸還性侵我呢」、「他說爸爸抱抱女兒，就性侵了」、「我被他爸爸性…侵等」等內容，但通訊內容均是人妻片面傾訴生活不順的言語，含有個人高度主觀想法，無從排除虛偽陳述的可能性。

一審指出，本案人妻和丈夫不幸雙亡，無從於審理中傳喚對質詰問，依法判決公公無罪。檢方不服提上訴，高院合議庭審理後，認為一審判決無罪並無違誤或不當，檢察官上訴主張公公應成立犯罪無理由，故駁回上訴。

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