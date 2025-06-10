吸毒、喝酒還開車！舞廳妹撞死晨運婦　判賠200萬

23歲的魏姓女子在舞廳上班，2023年8月23日清晨，她駕駛白色奧迪轎車撞死58歲孫姓晨運婦人，事後被驗出喝酒又拉K還開車上路。圖／讀者提供

23歲的魏姓女子在舞廳上班，2023年8月23日清晨，她駕駛白色奧迪轎車撞死58歲孫姓晨運婦人，事後被驗出喝酒又拉K還開車上路；孫婦依強制險獲賠200萬元，保險公司代位求償，魏女沒有意見，台南地院台南簡易庭判決她應賠償200萬1080元。

依據檢警調查，花名「玲玲」的魏姓女子，2023年8月23日並未至舞廳上班，而是到台南市安平區的友人家喝酒解悶，她在清晨5時30分至7時20分飲用啤酒1瓶半、調酒1瓶、施用第三級毒品愷他命後，從友人家離去，走到停放轎車、位於健康三街與育平街口的停車格。

魏女不顧自己喝酒又吸毒，7時25分開車沿健康三街由南往北方向行駛，在府平路要左轉彎時，因飲酒、施用毒品後，注意力、判斷力、反應能力及操控能力均降低，又未注意車前狀況，當時孫姓婦人沿府平路由西往東方向晨運步行，遭魏女撞上，送醫傷重不治。

孫婦傷勢包括頭部外傷、顱骨骨折、顱內出血、胸部鈍力傷等，魏女酒測值達0.57毫克，當時車輛還衝撞到一旁的計程車及騎樓店面；不過魏女肇事後，竟在Ig上發「心疼車子」及爆粗口等多條動態，下車後還側錄員警推車畫面，喊「林北欸倒，我」、「下課」。

魏女只關心車子卻漠視被害人的態度引起社會輿論批評，當時她見事情大條，才上網公開道歉後關閉帳號；本案經台南地檢署提起公訴後，目前刑事責任部分仍在台南地院審理中。

由於魏女是因飲酒、吸毒後駕車撞死人，承保的保險公司依強制汽車責任保險法相關規定，在付給被害人醫藥費1080元以及強制險死亡給付200萬元保險理賠後，代位行使請求權，對魏女請求侵權行為訴訟求償，請求給付200萬1080元。

法院審理時，魏女出庭對保險公司的求償表示沒有意見，同意保險公司請求，法官判她應賠償保險公司200萬1080元。可上訴。

魏女肇事後，當時竟是先在Ig上發「心疼車子」及爆粗口等多條動態。圖／讀者提供

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