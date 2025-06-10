為賺3萬酬勞遭判損害...賠償逾2500萬 詐團車手在獄中回應

彰化地方法院判處黃姓車手應賠償被害人2510多萬元。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團黃姓車手幫詐團面交，向1名被害人取款十次累積2510多萬元，他分得酬金3萬多元，落網後依犯三人以上共同詐欺取財罪，一審判處有期徒刑4年，並附帶民事損害賠償，被判給付被害人2510多萬元。可上訴。

判決書指出，黃男民國112年4、5月間，加入真實姓名年籍不詳綽號「王爺」、LINE暱稱「金錢爆-楊世光」、「周雅妮Yanni」、「lucy」、陳碩彥（LINE暱稱：「碩士」、由檢察官另案通緝）、張宥騂與林榆凱（張宥騂、林榆凱等2人涉犯詐欺罪嫌部分，由檢察官另案提起公訴）等成年人組成的詐欺集團（黃男涉犯組織犯罪防制條例部分，已經宜蘭地方法院判決判處罪刑，不在本件起訴範圍），擔任「面交車手」工作。

詐團向被害人佯稱，註冊「嘉利證券」向指定幣商購買虛擬貨幣儲值才能投資，之後佯稱資金遭凍結，須再以面交方式支付擔保金和罰金，黃男依綽號「王爺」指示，持預先擬具的買賣虛擬貨幣契約，先後向被害人當面取款10次，累積達幣2510萬4千多元，詐團製造虛假交易紀錄取信於被害人，款項實則由黃男轉交給詐團不詳成員，因此獲得3萬300元報酬。

被害人損失不貲，向黃男提起附帶民事訴訟，請求損害賠償2510萬4千多元。黃男以「我目前在監執行中而無法賠償」等語資為抗辯。

彰化地院審酌，黃男年紀尚輕，非無謀生能力，竟貪圖利益，擔任詐欺集團車手，使詐團成員得以遂行詐欺取財行為，對於整體犯罪計劃的實現實屬不可或缺，助長犯罪歪風，破壞社會秩序及社會成員間的互信基礎甚鉅，誠值非難；衡及黃男均坦承犯行，有效節省司法資源，並考量其素行及犯罪情節、教育程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。