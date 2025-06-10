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個資外洩提告社區管委會 郭書瑤出庭稱：事情有點複雜

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

因個資遭外洩，藝人瑤瑤（郭書瑤）（左）下午前往台北地檢署應訊。記者陳正興／攝影
因個資遭外洩，藝人瑤瑤（郭書瑤）（左）下午前往台北地檢署應訊。記者陳正興／攝影

藝人郭書瑤去年傳出積欠台北市信義區的社區大樓管理費1年4萬餘元，被點名清空放置大廳的包裹還撕毀管委會公告，郭不滿她在電梯的影像曝光，提告管委會違反個人資料保護法。郭書瑤庭後表示，這件事有點複雜不多做解釋，不知道會驚動這麼多人。另，對於劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕好消息，則表示「已經先知道了，非常開心」。

郭書瑤今天下午3時許，穿著白色長袖上衣、長褲抵達北檢，長髮飄逸輕便出庭，媒體記者問「今天是為了什麼案件來」、「是要告管委會嗎」她雙手合十簡短說「謝謝」快步走進地檢署。

檢方今庭訊50分鐘，郭書瑤離開時經媒體提問被告是誰？她回答，「因為找不到管委會的人，現在沒有沒確定很篤定的人，這件事情有一點點複雜，就交給律師處理，我就不做多解釋，真的很謝謝大家，我不知道會驚動到這麼多人，大家辛苦，謝謝」。

記者還問到36歲劉品言與小3歲連晨翔昨突在社群網站公開認愛，宣布結婚懷孕雙喜臨門好消息，郭書瑤的看法？她回答，這件事當然我沒有看到消息， 就已經先知道了，就非常開心。

去年5月間郭書瑤被爆料，花1500萬元購買的信義區社區頂樓小豪宅，卻積欠社區管理費4萬多元，且包裹放在社區大廳「堆成一座小山」，成為住戶口中的頭痛人物，管委會聲請強制執行卻無下文，原來是郭書瑤拒收後公文轉到派出所，員警通知領取也未果。管委會後續在電梯張貼公告，點名郭書瑤積欠一年近5萬元管理費，要求7日內繳交，否則再次聲請強制執行，郭後續已繳清。

此案，郭書瑤日前透過經紀人道歉，稱因工作忙碌、常常飛海外工作而不在台灣，沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，已深自檢討，並用最快速度處理完畢。日後一定會嚴以律己，也請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會盡快處理好，「真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾」。

鄰居 郭書瑤 管委會 瑤瑤 提告 個資

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