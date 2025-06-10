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黃取榮共諜案4人移審隨即開庭 今晚決定是否繼續羈押

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

總統府被共諜滲透案，台北地檢署已羈押4名民進黨前黨員黃取榮等被人，今偵結起訴。記者蕭雅娟／攝影
總統府被共諜滲透案，台北地檢署已羈押4名民進黨前黨員黃取榮等被人，今偵結起訴。記者蕭雅娟／攝影

民進黨前黨員黃取榮涉嫌從2017年起刺探收集國家秘密交給大陸，賺取報酬，台北地檢署今偵結起訴黃取榮、邱世元、何仁傑、吳尚雨，4人偵查中羈押禁見，台北地院分案審理，訂下午4時召開羈押庭，預計晚間決定4人是否繼續羈押禁見。

檢方起訴，黃取榮、邱世元為獲取大陸地區情工人員報酬，竟向任職政府部門具有忠誠、保密義務的何仁傑、吳尚雨，刺探、收集國家機密或公務上秘密交付大陸地區，期間非短，犯罪情節重大，犯洩漏及交付經核定之國家機密於大陸地區罪、為大陸地區洩漏交付及傳遞關於公務上應秘密消息罪、洗錢罪。

檢察官對黃取榮涉犯2罪求刑9年以上、8年以上的有期徒刑，對黃犯洗錢罪嫌求刑1年6月以上，對邱世元求刑7年以上。

檢方認為，何仁傑曾任國安、外交部會首長核心幕僚，與黃取榮透過特定通訊軟體傳送大陸地區，造成國家安全重大危害，依洩漏及交付經核定國家機密於大陸地區罪嫌，對何求刑9年以上。

至於吳尚雨部分，檢方認為吳恣意配合被告邱世元刺探，將重要機敏資訊洩漏、交付予被告邱世元，犯罪情節亦非輕微，依洩漏及交付經核定國家機密罪嫌求刑5年以上。

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