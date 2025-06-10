都市傳說「乖乖」製成平安符 女賣家侵權賠錢還被判刑

高雄田姓女子從中國大陸購入乖乖公司商標圖樣的識別證伸縮釦，再縫製成平安符袋，以每個售價100元在網路販售，乖乖發現未授權商品被放上網路販售報警對田女提告，法官依違反著作權法判她拘役50日，得易科罰金，另宣告緩刑2年。

「乖乖」是台灣民間常見的都市傳說，號稱機台放上一包可永保不會損壞，該公司還有推出各項聯名品。

警方查出，2022年起，39歲田姓女子先購入乖乖公司商標圖樣的識別證伸縮釦，自行縫製成平安符袋。田女事後在蝦皮賣場刊登「我會乖乖識別證伸縮釦（護理師，學生，公家機關）請看文章介紹喔」、「乖乖乖手作平安符袋一個100元」訊息，供不特定人士選購。

乖乖員工發現公司商標遭侵權，回報公司後報警處理，警方循線在田女住處搜出441件「我會乖乖識別證伸縮釦」、25件「乖乖平安符袋」。