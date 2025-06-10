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竹市抽白單案開庭 多名員警否認違法 檢批「不具警察基本常識」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹市警局前保安科秘書宋瑞展因與某建設公司負責人交好，涉嫌傳遞交通違規舉發單給轄區派出所長及偵查佐，請求指示製單員警抽白單，牽連多達20名員警，遭新竹地檢署依貪汙治罪條例起訴。案件今天續開準備庭，多名員警否認犯罪，檢察官當庭批評「這些被告不具備警察基本常識或法律知識」。

根據檢方指控，宋瑞展將某建設公司負責人及其友人收到的交通違規舉發單，請求相關轄區所長及員警進行「抽白單」處理。經地檢調查，此舉可能涉及圖利行為，因而對20人依貪汙罪提起公訴。

案件昨日及今日兩度開庭，共計20名員警分批應訊。部分被告辯稱，並未主觀故意圖利，而是因行政疏失或不熟悉相關規範。有員警表示，當時根據學長姐的指導處理，不清楚是否有違法情事。另有員警說明，因勤務繁忙，違規單累積多張才上傳系統，並未接獲上級請託。也有員警澄清，當時車主在場表示可移車，未予拍照上傳，完全不存在關說圖利的情事。

另有員警認為此舉是行政疏失「劣績一次」，並沒有圖利他人。部分被告透露，自案件偵辦以來，精神壓力巨大，甚至失眠，因擔心遭羈押而一度認罪，但事後查證發現所長並無具體交代事項。

多名辯護律師在庭上指出，抽白單行為並未造成具體圖利事實，應屬行政疏失。包含逕行舉發標示單未轉為紅單，白單未上傳至警局系統，屬於行政程序的裁量範圍，無圖利行為的客觀事實。

也有律師認為，員警可依現場情況決定是否上傳白單為紅單，且現有LINE對話紀錄中，未顯示所長具體指示抽單。對此，律師也當庭請求調閱資料佐證，向竹市警察局函詢領取逕行舉發單和開立件數，以及上傳成紅單等件數，釐清事實真相，證明被告無圖利犯意。

對此，蒞庭檢察官批評，今天開庭前僅收到一份答辯狀，聽完被告的當庭自白，反映出不具有警察的基本常識或法律知識。強調涉案派出所有員警曾向所長反彈，證明此舉「抽白單」的行為頻繁。

案件今天續開準備庭，多名員警否認犯罪，強調不存在關說圖利。記者郭政芬／攝影
案件今天續開準備庭，多名員警否認犯罪，強調不存在關說圖利。記者郭政芬／攝影

警察 律師 上傳

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