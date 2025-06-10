保一總隊射擊教官詐領鐘點費 繳回不法所得獲緩起訴

保一總隊劉姓小隊長擔任警政署步槍射擊訓練教官時，明知期間某日上午未授課，仍向警署領取2400元鐘點費，警方內部清查發現異狀依法送辦，劉自知紙包不住火，也坦承犯行，士林地檢署偵結依詐欺罪嫌緩起訴處分。

緩起訴處分書指出，劉男是警政署保安警察第一總隊第三大隊第一中隊小隊長，擔任警政署「112年關鍵基礎設施保安警力基礎訓練班」步槍射擊訓練教官，明知2023年10月26日上午8時至11時50分未授課，仍簽署簽到表，交付警署承辦人員，領取2400元鐘點費。