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保一總隊射擊教官詐領鐘點費 繳回不法所得獲緩起訴
保一總隊劉姓小隊長擔任警政署步槍射擊訓練教官時，明知期間某日上午未授課，仍向警署領取2400元鐘點費，警方內部清查發現異狀依法送辦，劉自知紙包不住火，也坦承犯行，士林地檢署偵結依詐欺罪嫌緩起訴處分。
緩起訴處分書指出，劉男是警政署保安警察第一總隊第三大隊第一中隊小隊長，擔任警政署「112年關鍵基礎設施保安警力基礎訓練班」步槍射擊訓練教官，明知2023年10月26日上午8時至11時50分未授課，仍簽署簽到表，交付警署承辦人員，領取2400元鐘點費。
案經保一總隊函送偵辦，劉男到案坦承犯行，並繳回溢領費用，檢方清查相關紀錄及收據後，認定劉男自白與事實相符可信，全案事證明確，劉男涉嫌刑法「詐欺取財罪」、「行使登載不實公文書罪」，考量劉男任職期間表現良好，對詐領鐘點費一事深表悔悟，偵結任以緩起訴為適當，期間1年，應支付公庫1萬元。
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