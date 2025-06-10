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獨／逆子推病母致死輕判 二審今開庭批檢上訴「莫名其妙」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市邱姓男子去年初時與罹患帕金森氏症的母親口角，推倒母親，導致後腦撞擊地面，送醫身亡，一審由國民法官審理，認有「情堪憫恕」的減刑條件，判4年6月，二審今開庭，邱批評上訴檢察官「莫名其妙」，認為此案都配合法院審理，也認為一審量刑過重，要求法官輕判。

此案今早在台中高分院開準備程序，由受命法官陳宏卿審理，邱的父親、妹妹也都有出庭，檢方上訴指出，此案在國民法官審理時，沒有在審前協商程序，將是否適用刑法59條「情堪憫恕」的減刑條件列為爭點，後續又由審判長在審理時，納入實體辯論，違反程序、法令，因此對量刑與犯罪事實都提起上訴。

邱男則說，此案本來要申請一般審理，但配合法律程序，由國民法官審理，一切都配合司法制度，檢察官卻上訴二審，認為一審審理的程序有瑕疵，「莫名其妙」，讓人民無所適從。

邱男也當庭向爸爸、妹妹致歉，不斷說「對不起」，一度哽咽落淚，也向法官請求，希望能跟家人和解，此案是一時不小心，未來會用餘生照顧父親。

法官詢問邱男父親、妹妹有無調解意願時，二人都表明有調解意願，邱父直說，「要原諒阿，不然要怎麼辦」，法官諭知安排調解庭期。

台中邱姓水果批發商（47歲）和罹患帕金森氏症的母親（75歲）口角，推對方一把害她後腦撞地板喪命，當下還朝癱軟母親咆哮大喊「我就孽子啦」，眼見行為被家中監視器拍下還偷刪畫面，檢方起訴求刑10年6月至12年6月，台中地院國民法庭在今年3月間，依傷害致死罪輕判邱男4年6月，可上訴。

台中市邱姓男子去年推倒病母致死，一審判4年6月，台中高分院今開庭，邱的父親、妹妹都出庭。記者陳宏睿／攝影
台中市邱姓男子去年推倒病母致死，一審判4年6月，台中高分院今開庭，邱的父親、妹妹都出庭。記者陳宏睿／攝影

母親 妹妹 國民法官

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