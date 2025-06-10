台中「料鐵哥」欠稅2499萬 僅口頭承諾還錢 執行署拍賣

台中發跡的鐵板燒連鎖店「料鐵哥」爆經營糾紛，欠貨款、薪資數千萬元，另外業者也欠稅2499萬元，行政執行署聯絡黃姓業者清償，但黃都僅「口頭承諾」，未實際清償欠稅款，署方在今年3月至今日，陸續展開查扣帳戶存款、封店、拍賣程序，目前已執行113萬元。

鐵板燒名店「料鐵哥」近期爆發欠債風波，鬧上新聞版面，其中廠商、員工指控黃姓負責人虧欠的貨款、薪資高達數千萬元，另外國稅機關也發現，黃男也積欠員工勞健保費、營業稅的稅金，金額達2499萬餘元，去年6月時，委由行政執行署台中分署強制執行。

行政執行署台中分署依法通知黃男時，他沒有理會繳清稅捐，直至今年3月間要依法強制執行黃男旗下的鐵板燒分店時，黃才現身，口頭承諾會積極清償債務，還稱願意分期繳納，但僅有繳一期。

行政執行署台中分署主任行政執行官周隆光說，此案目前已查封義務人帳戶內存款約80萬餘元，另外查封業者旗下分店內的設備拍賣，其中大墩店拍賣兩次都流標，大甲店則拍得33萬元，本月12日、13日將在拍賣豐原分店、崇德電的設備，