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人頭難執行？彰化執行署6年未結私菸罰鍰8千萬 只清償370萬元

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

行政執行署彰化分署6年來，違反菸酒管理法但未結案的行政罰鍰金額目前是8215萬餘元，被執行的行為人往往是街友等人頭，沒有收入及財產，僅成功收繳370萬餘元，造成執行困擾。彰化分署表示，會再與移送機關聯繫，找到真正的行為人追償。

行政執行署彰化分署表示，彰化分署目前待執行的案件達61萬件，金額54億元，雖說，2019到2024年，違反菸酒管理法但未結案的的行政罰鍰案件49案，行為人36人，比例甚低，罰鍰總金額卻高達8215萬5753餘元，多數都是菸酒管理法單案千萬元罰額上限的大戶，而被移送執行者往往是街友、在監服刑或名下沒有收入及財產者的人頭，儘管執行署耗費人力與時間，僅成功收繳370萬2236元，令執行署十分無奈。

彰化分署指出，其中，違反菸酒管理法待執行最高裁罰的的行為人，因涉有多件，金額達到1400萬元，目前即是在監，根本難以執行，近期將密切與各移送機關聯繫對真正行為人開單後移送執行，讓分署對真正行為人執行，以保障國家債權，維護社會正義與公權力。

彰化縣政府財政處表示，彰化縣政府菸酒管理科承辦人員不是司法警察，對於私菸、私酒查緝必須配合警調或海巡等人員到場，除查扣的違禁品與製造機具，並從在場人員查到實際的負責人，縣府只能依筆錄等調查結果裁罰，第一次查獲私菸是以市價裁罰，二次、三次以上再累計，所以金額十分龐大。

財政處一名官員說，在不同查獲案件中，查出的名義負責人是同一個，多次移送裁罰，承辦人員也認為很奇怪，且依因菸酒管理法只能採取行政罰，縣府承辦人員沒有偵查權，實在難以查究。

此外，鏡周刊指稱，在查獲私菸工場時，依照查緝作業相關規定，私菸案件依法查扣的成品、半成品、原料及供產製所用的器具皆應銷毀，但2023年9月間，檢廉派員前往彰化和美某倉庫辦理私菸設備銷毀時，卻發現查緝人員僅將該機器拋放在廢鐵回收區，也未針對馬達、控制主機板、主體結構等重要部分進行破壞，甚至將較高單價的包裝機等製菸器材，刻意藏匿於鐵罐區，等於坐實讓業者利於回收再利用的指控。

彰化縣政府財政處表示，私菸設備銷毀是委由公所清潔隊執行，應是破壞到不堪使用，如果有類似「借屍還魂」情事，往後考慮使用機具徹底壓扁為止。

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查緝私菸除容易產生弊端外，也常有失聯移工打黑工。圖為今年3月間，移民署彰化縣專勤隊會同彰化警方等單位在彰化縣埔心鄉查獲一處隱身民宅的私菸包裝工廠。圖／移民署彰化專勤隊提供
查緝私菸除容易產生弊端外，也常有失聯移工打黑工。圖為今年3月間，移民署彰化縣專勤隊會同彰化警方等單位在彰化縣埔心鄉查獲一處隱身民宅的私菸包裝工廠。圖／移民署彰化專勤隊提供
查緝私菸除容易產生弊端外，也常有失聯移工打黑工。圖為今年3月間，移民署彰化縣專勤隊會同彰化警方等單位在彰化縣埔心鄉查獲一處隱身民宅的私菸包裝工廠。圖／移民署彰化專勤隊提供
查緝私菸除容易產生弊端外，也常有失聯移工打黑工。圖為今年3月間，移民署彰化縣專勤隊會同彰化警方等單位在彰化縣埔心鄉查獲一處隱身民宅的私菸包裝工廠。圖／移民署彰化專勤隊提供
查緝私菸除容易產生弊端外，也常有失聯移工打黑工。圖為今年3月間，移民署彰化縣專勤隊會同彰化警方等單位在彰化縣埔心鄉查獲一處隱身民宅的私菸包裝工廠。圖／移民署彰化專勤隊提供
查緝私菸除容易產生弊端外，也常有失聯移工打黑工。圖為今年3月間，移民署彰化縣專勤隊會同彰化警方等單位在彰化縣埔心鄉查獲一處隱身民宅的私菸包裝工廠。圖／移民署彰化專勤隊提供
查緝私菸除容易產生弊端外，也常有失聯移工打黑工。圖為今年3月間，移民署彰化縣專勤隊會同彰化警方等單位在彰化縣埔心鄉查獲一處隱身民宅的私菸包裝工廠。圖／移民署彰化專勤隊提供
查緝私菸除容易產生弊端外，也常有失聯移工打黑工。圖為今年3月間，移民署彰化縣專勤隊會同彰化警方等單位在彰化縣埔心鄉查獲一處隱身民宅的私菸包裝工廠。圖／移民署彰化專勤隊提供

財政 私菸

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