人頭難執行？彰化執行署6年未結私菸罰鍰8千萬 只清償370萬元

行政執行署彰化分署6年來，違反菸酒管理法但未結案的行政罰鍰金額目前是8215萬餘元，被執行的行為人往往是街友等人頭，沒有收入及財產，僅成功收繳370萬餘元，造成執行困擾。彰化分署表示，會再與移送機關聯繫，找到真正的行為人追償。

行政執行署彰化分署表示，彰化分署目前待執行的案件達61萬件，金額54億元，雖說，2019到2024年，違反菸酒管理法但未結案的的行政罰鍰案件49案，行為人36人，比例甚低，罰鍰總金額卻高達8215萬5753餘元，多數都是菸酒管理法單案千萬元罰額上限的大戶，而被移送執行者往往是街友、在監服刑或名下沒有收入及財產者的人頭，儘管執行署耗費人力與時間，僅成功收繳370萬2236元，令執行署十分無奈。

彰化分署指出，其中，違反菸酒管理法待執行最高裁罰的的行為人，因涉有多件，金額達到1400萬元，目前即是在監，根本難以執行，近期將密切與各移送機關聯繫對真正行為人開單後移送執行，讓分署對真正行為人執行，以保障國家債權，維護社會正義與公權力。

彰化縣政府財政處表示，彰化縣政府菸酒管理科承辦人員不是司法警察，對於私菸、私酒查緝必須配合警調或海巡等人員到場，除查扣的違禁品與製造機具，並從在場人員查到實際的負責人，縣府只能依筆錄等調查結果裁罰，第一次查獲私菸是以市價裁罰，二次、三次以上再累計，所以金額十分龐大。

財政處一名官員說，在不同查獲案件中，查出的名義負責人是同一個，多次移送裁罰，承辦人員也認為很奇怪，且依因菸酒管理法只能採取行政罰，縣府承辦人員沒有偵查權，實在難以查究。

此外，鏡周刊指稱，在查獲私菸工場時，依照查緝作業相關規定，私菸案件依法查扣的成品、半成品、原料及供產製所用的器具皆應銷毀，但2023年9月間，檢廉派員前往彰化和美某倉庫辦理私菸設備銷毀時，卻發現查緝人員僅將該機器拋放在廢鐵回收區，也未針對馬達、控制主機板、主體結構等重要部分進行破壞，甚至將較高單價的包裝機等製菸器材，刻意藏匿於鐵罐區，等於坐實讓業者利於回收再利用的指控。

彰化縣政府財政處表示，私菸設備銷毀是委由公所清潔隊執行，應是破壞到不堪使用，如果有類似「借屍還魂」情事，往後考慮使用機具徹底壓扁為止。