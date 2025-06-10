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海巡人員查私菸涉詐領獎金 偵防分署出手1人免職、2人調職

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

海巡署偵防分署台中查緝隊偵查員查緝私菸涉詐領獎金，被彰化地檢署調查。偵防分署今表示，將涉案偵查員1人免職、2人調職，追究相關人員考監不周責任，並精進防弊杜絕類似案件。

偵防分署表示，林姓偵查員因羈押停職，明羈押屆滿3個月，依法予以免職停役，交保的劉姓、王姓偵查員調離現職，列入考績汰除對象，並依規從重追究相關人員考監不周責任；立即啟動內部調查程序，全面清查及加強法紀教育，精進防弊措施，全力配合地檢署偵辦，杜絕類案再生。

有媒體報導指詐領數億獎金，偵防分署表示，依檢舉或查獲違規菸酒案件獎勵辦法規定，檢舉人之獎勵金，以給獎基礎百分之30計算，每案最高額均以480萬元為限，目前僅台中查緝隊偵查員詐領獎金案，涉案人員羈押及交保，經清查其他類案，尚查無不法事證，絕無報導指詐領數億獎金。

偵防分署指出，為加強檢舉獎金頒發正確性，海巡署已訂定海岸巡防機關獎勵民眾提供犯罪線索協助破案實施要點，獎金10萬元以上未達2百萬元者，由頒發機關會同所屬政風人員或兼辦政風人員頒發；獎金2百萬元以上者，由海巡署政風人員會同頒發，政風人員就發放流程監督是否符合前開要點，以精進防弊措施，杜絕類案再生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

海巡署偵防分署台中查緝隊偵查員查緝私菸涉詐領獎金。（圖為海巡署偵防分署高雄查緝隊去年查緝私菸，與本案無關）。記者李奕昕／翻攝
海巡署偵防分署台中查緝隊偵查員查緝私菸涉詐領獎金。（圖為海巡署偵防分署高雄查緝隊去年查緝私菸，與本案無關）。記者李奕昕／翻攝
海巡署偵防分署台中查緝隊偵查員查緝私菸涉詐領獎金。（圖為海巡署偵防分署高雄查緝隊去年查緝私菸，與本案無關）。記者李奕昕／翻攝
海巡署偵防分署台中查緝隊偵查員查緝私菸涉詐領獎金。（圖為海巡署偵防分署高雄查緝隊去年查緝私菸，與本案無關）。記者李奕昕／翻攝

私菸 海巡署

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