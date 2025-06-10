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陰謀論？法務部矯正署長下月換人做 呼聲高的恐「中箭」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

某週刊日前爆料法務部矯正署一級監獄疑行政管理疏失等情，矯正署聲明均依法查處；現任矯正署長周輝煌下月16日屆齡退休，特定爆料時間點被認定與周繼任人選有關，不排除有心人士藉由爆料影響或操作人事案。

周輝煌的繼任人選，目前浮出檯面者，以警察大學51期結業的高雄監獄典獄長邱泰民、51期的嘉義監獄典獄長蔡景裕、52期的台北監獄典獄長許金標呼聲最高。

此外，人事案另不排除有「黑馬」出線，其中，53期的宜蘭監獄典獄長楊方彥即是，現任副署長林憲銘警大52期結業也具競爭力，可能將由法務部長擇一舉才。

不過，週刊爆料時機選在新任署長人事檯面下作業的敏感時刻「一次出清」，令人有「陰謀論」的聯想，且此說法近來不脛而走。

被曝光案情中，有關管理員疑似利用權勢性侵一節，案情較嚴重，不過，案子是由機關主動函送司法單位偵處，外觀上並無包庇、縱容；受刑人「互打」案，雖發生時間距今較近，但不屬於特別嚴重問題，至於有職員疑不當請假一事，則更僅是勤務管考事宜。

矯正署昨已發布聲明，定調已秉持毋枉毋縱態度，於接獲檢舉反映後指派轄區視察、政風人員調查糾錯、若涉不法，絕不包庇護短，將依法函送司法單位、監所考績委員會，並從嚴追究責任。

據了解，周輝煌下月屆退牽動矯正署高階人事一波異動，法務部將擇優遞補，並報請行政院核定，以利矯正業務、政策推行銜接，目前處於人事運作階段，有媒體適鎖定有望接掌署長大位的特定「八大」監獄爆料，動機恐並不單純。

台北監獄典獄長許金標。圖／聯合報系資料照片
台北監獄典獄長許金標。圖／聯合報系資料照片
嘉義監獄典獄長蔡景裕。圖／聯合報系資料照片
嘉義監獄典獄長蔡景裕。圖／聯合報系資料照片
矯正署署長周輝煌。圖／聯合報系資料照片
矯正署署長周輝煌。圖／聯合報系資料照片
高雄監獄典獄長邱泰民。圖／聯合報系資料照片
高雄監獄典獄長邱泰民。圖／聯合報系資料照片

監獄 典獄長

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