運將偷吃櫃姐被正宮抓包 小三不認：跟他叫車有優惠

高雄林姓女子和吳姓丈夫結婚多年，2022年起，林女發現吳男頻繁出現在某保養品店外，林女暗地蒐證，才發現吳男出軌張姓櫃姐，氣得對兩人提告求償100萬元，法院審理後，判吳男、張女應連帶賠償林女30萬元。可上訴。

判決指出，林女和吳男2017年1月結婚，2022年8月間，吳男開計程車認識張姓女乘客，吳卻發展出婚外情，不僅多次接送張女上下班，還一起出入汽車旅館。

因吳男手機裝有伴侶定位程式，有天林女打電話給吳男未接，打開APP發現他定位在摩鐵，氣得在家質問吳男，當時吳並未承認，僅稱剛好在摩鐵附近，是定位跑掉。

後來林女起疑，暗地開始蒐證，同年10月間，林女果真發現吳男頻繁出現在張女的上班地點附近，氣得趁吳男停車時上前質問，吳男才坦承出軌張女，兩人曾發生過性行為，還描述兩人認識、約會的過程。

林女聽完吳男「自白」後氣炸，致電張女質問「當妳做出這麼不要臉的事情的時候，妳就應該要知道妳會有這樣子的一天」，張女只能於通話中致歉，事後林女依據手邊證據向吳男、張女提告，合計求償100萬元。

高雄地院審理時，吳男承認林女所有主張，願意賠償林女，張女則稱跟吳男叫車有優惠，兩人才會聯絡，她沒跟吳男上過摩鐵或接吻，並未侵害林女配偶權。

但法官勘驗林女、張女通話紀錄，認為張女曾向林女道歉，並回應「如果妳要提告的話，沒關係」，另林女拍攝的畫面顯示兩人於停車場互動親密，動作疑似親吻。