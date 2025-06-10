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海巡中部私菸查緝案集體舞弊？彰檢：近期偵結對外說明

聯合報／ 記者簡慧珍劉明岩／連線即時報導

彰化地檢署今年3月間大動作搜索警方查緝私菸的洩密案，兩名海巡偵查員分被准押禁見和10萬交保。「鏡週刊」最新報導指稱，全案是不肖海巡署官警長期勾結私菸不法集團，利用敘獎漏洞，以人頭製造假績效，詐領數億元查緝獎金的集體舞弊案。彰化地檢署今表示，不評論外界任何說法。

彰化地檢署說，近期內偵結全案，屆時對外說明案情，目前案件仍由承辦檢察官整理中，無法對外透露偵辦內容。

今年3月彰檢發布新聞指稱，當月10日偵辦一起私菸查緝案件，發現竟有海巡署偵查員及中部地方員警，將公務查詢車輛資料通報私菸集團成員。偵結後，除了海巡署偵防分署林姓、劉姓偵查員遭收押，台中某派出所黃姓所長、海巡署偵防分署王姓偵查員，也各以30萬元交保，另一名劉姓偵查員以10萬元交保，還有二名私菸業者以3萬至5萬元交保。

鏡週刊最新報導指稱，經過檢廉四個月比對證據，案情從單純的洩密風紀事件，轉向肖海巡署官警長期勾結私菸不法集團，利用敘獎漏洞，以人頭製造假績效，詐領數億元查緝獎金的集體舞弊，其中還找人頭充當私菸首腦、利用非法移工搬運私菸和藏匿私菸，國庫署無視人頭負責人一再出現拒繳罰款的離譜狀況，照樣發放查緝獎金，檢廉將深入追查是否有官員貪凟，涉及長期且系統性的集體犯罪行為。

彰警今說明，彰化有3名員警被指揮協助查緝私菸，一度遭誤認涉上網查車牌號碼和通風報信，經深入清查都排除嫌疑，目前已知調查和涉案的都是台中方面人員，彰化無從了解案情發展現況。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

彰化地檢署查緝私菸，今年3月大動作搜索38處、約詢29人到案，近期將偵結全案並對外說明。記者簡慧珍／攝影
彰化地檢署查緝私菸，今年3月大動作搜索38處、約詢29人到案，近期將偵結全案並對外說明。記者簡慧珍／攝影

私菸 海巡署 彰化

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