抽白單害19警起訴 保安科前秘書宋瑞展當庭致歉：盼讓員警重返崗位

新竹市警局前保安科秘書宋瑞展因與某建設公司負責人交好，涉嫌傳遞交通違規舉發單給轄區派出所長及偵查佐，請求指示製單員警抽白單，遭新竹地檢署依貪汙治罪條例起訴，涉及人數高達20人。昨日上午開庭，宋瑞展在庭上向受牽連的員警致歉，表示希望法官給他們機會重返崗位。

此案牽涉多名員警，昨日針對其中5人進行準備程序，法院今日上午將繼續開庭。宋瑞展庭上否認犯罪，強調與涉案建設公司是警友關係，該公司長期協助警察裝備，不會貪圖其罰單小利，並稱傳遞罰單是因聽聞遭惡意檢舉，才會請同事協助並無圖利意圖。

宋的辯護律師指出，宋瑞展非交通主管，並無權限主導或監督相關事務，無法構成貪汙罪。他僅是協助傳遞訊息，未勉強同事執行，對最終罰單處理結果也未追問，更未回報請託人。

多名涉案員警否認犯罪，包括李姓所長、吳姓所長及呂姓巡佐，僅張姓偵查佐認罪。李姓所長稱當時執行市府「騎樓順平專案」，對部分路段違停採勸導為主，檢調訊問時因誤將此案與其他案件混淆，才會出現錯誤供述。他強調從截圖來看，自己並沒有回應，還一度反彈，就代表不想幫忙處理，因此後來宋瑞展未再找他。

吳姓所長則解釋，涉案路段標線錯誤，才會請同事「等一下」；呂姓巡佐則認為，未上傳罰單是「劣跡一次」，不構成貪汙。