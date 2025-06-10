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查緝私菸涉詐領獎金 海巡署：1人停職2人列汰除

中央社／ 台北10日電

報載海巡署爆集體貪瀆，查緝員勾結私菸集團詐領新台幣數億元獎金。海洋委員會海巡署今天表示，涉案林姓偵查員已免職停役，另交保2員也列考績汰除對象，並啟動內部調查程序。

鏡週刊報導，財政部鼓勵查緝私菸的高額獎金制，竟成不肖公務員勾結私菸集團的提款機，檢廉今年3月偵辦彰化一起私菸案，意外起獲海巡署偵查員及地方員警長期配合私菸集團成員，利用街友、低收入戶充當裁罰人頭，藉此詐領共新台幣數億元的私菸查緝獎金。

報導內容指出，涉案公務員利用菸酒管理辦法裁罰漏洞，不僅讓查緝數億元的罰鍰成了呆帳，私菸查緝成果也淪為掏空國庫的一齣戲碼。

對此，海巡署偵防分署今天透過新聞稿表示，有關彰化地檢署偵辦偵防分署台中查緝隊偵查員查緝私菸涉嫌詐領獎金案，林姓偵查員因遭羈押立即予以停職，於6月11日羈押屆滿3個月，依法予以免職停役。

另外，交保的劉姓、王姓偵查員都已立即調離現職，列入考績汰除對象，並依規定從重追究相關人員考監不周責任。

海巡署說，偵防分署已立即啟動內部調查程序，全面清查及加強法紀教育，精進防弊措施，並全力配合地檢署偵辦，杜絕類似案例再發生。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

私菸 海巡署 彰化

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