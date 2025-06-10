聽新聞
0:00 / 0:00

濫倒廢土8公頃 律師等36人起訴

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

雲林地檢署偵辦廢土集團，查出填埋廢棄物遍集多個鄉鎮、面積廣達8公頃，昨依法起訴36人。記者蔡維斌／翻攝
雲林地檢署偵辦廢土集團，查出填埋廢棄物遍集多個鄉鎮、面積廣達8公頃，昨依法起訴36人。記者蔡維斌／翻攝
魏姓男子涉經營廢土集團與陳姓男子的砂石車隊合作，從北部運送營建混合物與俗稱「土餅」的無機性汙泥，到雲林多個鄉鎮農地掩埋，雲林地檢署查出面積廣達8公頃，甚至還有律師涉洩漏偵訊內容，昨依違反廢棄物清理法、洩密等罪嫌起訴36人。

檢方說，41歲魏男集團分工精密，他的35歲陳姓女友負責記帳，36歲吳姓男子等人操控挖土機，39歲伍姓男子等人負責放哨，並引導重機具經隱蔽小路進出，另有從事地主仲介的林姓父子參與，以監視器過濾車流、按車次收費方式牟利。

魏與36歲陳男合夥，由陳的砂石車隊從北部營建工地、土石資源堆置處理場載運廢棄物，也查獲陳姓等16名地主為節省填土費用，提供農地回填廢土，甚有知名房仲連鎖公司吳姓人員涉案。

檢方2022年起偵辦不法集團，出動無人機空拍蒐證，查出魏姓男子的集團回填11筆農地，面積共約6、7公頃；陳男車隊集團則回填3筆農地約1.3公頃，合計逾8公頃，且填埋的農地均為特定農業區的優良農地，遍及斗六、西螺、土庫、元長、褒忠、崙背、麥寮等鄉鎮，甚至還有部分土地屬水利署第四河川分署管理的河川公有地、土庫鎮高鐵路權用地及自來水的集水區用地。

檢方指出，調查期間，人在大陸的魏姓男子得知吳姓挖土機司機被逮捕，還透過在台的陳姓女友委任劉姓女律師，並由劉透過律見遭羈押禁見吳姓司機的機會，得知偵訊內容再轉告在看守所外面等候的陳女、輾轉告知魏嫌，涉洩露偵查秘密。

檢方陸續搜索查扣大批挖土機、砂石車、大貨車、電腦等，並從查扣帳冊發現該集團從2022年底至2023年7月間，非法傾倒高達3萬3876車次，合計非法回填廢土約9萬6千公噸，不法所得約800多萬元。

空拍 砂石 律師 廢棄物

延伸閱讀

29歲男模墜樓有隱情！家屬痛訴「他被這件事逼死」

劉以豪太深情！女友中邪不離不棄「黃衣小飛俠」破千萬

Uber 宣布併購皇冠大車隊 持續擴大在台投資

高鐵和自來水用地遭埋廢棄物 律師涉案連同集團36人起訴

相關新聞

「可推敲陳董是他」！陳宗彥案檢上訴 藍卻在憂心一件事

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間涉兩度接受性招待，台南地院一審以無法認定監聽譯文中「陳董」就是陳宗彥，判處無罪...

濫倒廢土8公頃 律師等36人起訴

魏姓男子涉經營廢土集團與陳姓男子的砂石車隊合作，從北部運送營建混合物與俗稱「土餅」的無機性汙泥，到雲林多個鄉鎮農地掩埋，...

被控收中資賄選 台灣共產黨正、副主席一審無罪

台灣共產黨主席林德旺、副主席鄭建炘被控接受中共資助從事競選，疫情期間找男子余聲洪提供人頭自大陸進口新冠肺炎試劑行賄選民，...

憂法庭直播涉及兒少個資 婦團籲排除家事案件公開播送

民眾黨黨團提出「法院組織法」修正草案規範事實審民事、刑事、行政案件得公開播送，已逕付二讀。婦女新知基金會今天表示，兒少、...

45筆罰鍰逾11萬元！他多次違規遭裁罰 拒不繳納扣押存款

54歲黃姓男子2022年至2024年間因多次交通違規，遭台南市交通警察大隊舉發，移送台南市交通局，共裁處45筆罰鍰，合計...

性招待案遭檢提上訴 陳宗彥曝心聲：非常遺憾

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受酒店業者關說，收受性招待2次，涉及貪汙等罪嫌被起訴，一審判處無罪，台南地檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。