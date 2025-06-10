濫倒廢土8公頃 律師等36人起訴

雲林地檢署偵辦廢土集團，查出填埋廢棄物遍集多個鄉鎮、面積廣達8公頃，昨依法起訴36人。記者蔡維斌／翻攝 魏姓男子涉經營廢土集團與陳姓男子的砂石車隊合作，從北部運送營建混合物與俗稱「土餅」的無機性汙泥，到雲林多個鄉鎮農地掩埋，雲林地檢署查出面積廣達8公頃，甚至還有律師涉洩漏偵訊內容，昨依違反廢棄物清理法、洩密等罪嫌起訴36人。

檢方說，41歲魏男集團分工精密，他的35歲陳姓女友負責記帳，36歲吳姓男子等人操控挖土機，39歲伍姓男子等人負責放哨，並引導重機具經隱蔽小路進出，另有從事地主仲介的林姓父子參與，以監視器過濾車流、按車次收費方式牟利。

魏與36歲陳男合夥，由陳的砂石車隊從北部營建工地、土石資源堆置處理場載運廢棄物，也查獲陳姓等16名地主為節省填土費用，提供農地回填廢土，甚有知名房仲連鎖公司吳姓人員涉案。

檢方2022年起偵辦不法集團，出動無人機空拍蒐證，查出魏姓男子的集團回填11筆農地，面積共約6、7公頃；陳男車隊集團則回填3筆農地約1.3公頃，合計逾8公頃，且填埋的農地均為特定農業區的優良農地，遍及斗六、西螺、土庫、元長、褒忠、崙背、麥寮等鄉鎮，甚至還有部分土地屬水利署第四河川分署管理的河川公有地、土庫鎮高鐵路權用地及自來水的集水區用地。

檢方指出，調查期間，人在大陸的魏姓男子得知吳姓挖土機司機被逮捕，還透過在台的陳姓女友委任劉姓女律師，並由劉透過律見遭羈押禁見吳姓司機的機會，得知偵訊內容再轉告在看守所外面等候的陳女、輾轉告知魏嫌，涉洩露偵查秘密。

檢方陸續搜索查扣大批挖土機、砂石車、大貨車、電腦等，並從查扣帳冊發現該集團從2022年底至2023年7月間，非法傾倒高達3萬3876車次，合計非法回填廢土約9萬6千公噸，不法所得約800多萬元。