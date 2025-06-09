45筆罰鍰逾11萬元！他多次違規遭裁罰 拒不繳納扣押存款

54歲黃姓男子2022年至2024年間因多次交通違規，共裁處45筆罰鍰，合計11萬4500元，迄今逾期未繳納。記者袁志豪／翻攝

54歲黃姓男子2022年至2024年間因多次交通違規，遭台南市交通警察大隊舉發，移送台南市交通局，共裁處45筆罰鍰，合計11萬4500元，迄今逾期未繳納；案經交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，查得黃有存款可供執行，乃核發執行命令扣押存款。

台南分署今天指出，黃姓男子違規包括駕駛汽車超速、紅燈右轉、闖紅燈、違規停車、不遵守道路交通標線之指示、在多車道右轉彎不先駛入外側車道、未依規定使用方向燈、無照駕駛、不依規定繳交停車費、不依規定繳交通行費等，他始終不繳納罰鍰。

案經台南市交通局移送台南分署，分署執行人員收案後，查出黃有存款可供執行，乃核發執行命令扣押存款；經銀行回覆足額扣押，續行核發收取命令，將存款交付移送機關收取清償全數罰單。

台南分署呼籲，配合行政院「五打七安」政策，加強執行相關罰鍰案件，以保障治安、食安、道安、工安、校安、居安，以及資安，請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，分署將強力執行。