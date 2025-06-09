性招待案遭檢提上訴 陳宗彥曝心聲：非常遺憾

行政院前發言人陳宗彥被控性招待案。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受酒店業者關說，收受性招待2次，涉及貪汙等罪嫌被起訴，一審判處無罪，台南地檢署檢察官不服提起上訴。陳宗彥今晚對於檢察官提起上訴感到遺憾，強調會在第二審為自己的清白繼續奮戰。

台南地院是以無法確認監聽譯文中的「陳董」是陳宗彥，判陳宗彥無罪，台南地檢署今天指出，檢方認為「陳董」就是陳宗彥，原審判決認事、用法尚有違誤及未洽之處，因此提起上訴。

陳宗彥回應：