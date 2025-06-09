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性招待案遭檢提上訴 陳宗彥曝心聲：非常遺憾

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

行政院前發言人陳宗彥被控性招待案。（本報資料照片）
行政院前發言人陳宗彥被控性招待案。（本報資料照片）

行政院前發言人陳宗彥被控任職台南市政府期間接受酒店業者關說，收受性招待2次，涉及貪汙等罪嫌被起訴，一審判處無罪，台南地檢署檢察官不服提起上訴。陳宗彥今晚對於檢察官提起上訴感到遺憾，強調會在第二審為自己的清白繼續奮戰。

台南地院是以無法確認監聽譯文中的「陳董」是陳宗彥，判陳宗彥無罪，台南地檢署今天指出，檢方認為「陳董」就是陳宗彥，原審判決認事、用法尚有違誤及未洽之處，因此提起上訴。

陳宗彥回應：

一、無論是從證據取得的適法性，還是從建構案件事實的合理性來看，檢察官當時重新啟動這件十多年前就已經被他們自己簽結的案件，其實一開始就令人匪夷所思。

二、感謝第一審法官清楚的認事用法，諭知我無罪的判決。非常遺憾檢察官再提起上訴，但我會在第二審為自己的清白繼續奮戰。

陳宗彥 關說 貪汙 檢察官 性招待 台南

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