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彰化清水岩露營區OT案包商挨告 一審判決結果打臉縣府

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣社頭清水岩溫泉露營區，因縣政府和包商清水匯經營理念不合，縣政府解約後狀告業者。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭清水岩溫泉露營區，因縣政府和包商清水匯經營理念不合，縣政府解約後狀告業者。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府採OT方式委外經營社頭清水岩溫泉露營區，因經營理念不合，縣政府與承包商清水匯公司解約並為電費告上法院，要求給付不當得利的562萬8731元。彰化地方法院審結，判處清水匯應支付53萬7261元。可上訴。

縣政府不滿清水匯公司沒開放免費溫泉公設給民眾使用，未經同意拆除和改變露營區公設，疑似另設公司承攬溫泉旅遊以規避分潤；清水匯稱公設屢修不好無法啟用溫泉公設，否認亂拆建築及規避分潤等指控。雙方多次談判沒共識，縣政府宣布終止合約並提告，清水匯員工到縣政府抗議，鬧得不可開交。

判決書指出，縣政府和清水匯2020年11月簽立「彰化縣社頭清水岩溫泉露營區委託營運OT案」，兩造爭議的電費是生態園區、溫泉區的電表，縣政府稱扣除清水匯已繳電費，必須償還縣政府代墊的562萬8731元。

清水匯辯稱，溫泉區縣政府遲未修繕，未依約點交並完成辦理電表過戶，其中有的電表是縣政府自用，且縣政府為控管用電，在每個總電表下各設4個分電表。

彰化地院發現，縣政府未確實管控紀錄各分電表的實際用電。縣政府稱未就8個分電表紀錄其使用度數，故無法區分8個分電表各自的用電度數，目前僅能以總電表的度數作計算，是縣政府未能依約於事前及事中即時處理，以致造成本件爭議；清水匯公司僅須付自己營業區的53萬餘元電費。

縣府城觀處表示，履約期間清水匯屢次以溫泉瑕疵為由拒不點收，以致台電電表未能辦理過戶；彰化地院以縣政府「無法提供完整分電表用電度數紀錄」為由，推定其餘電費不由清水匯公司負擔，顯失衡於舉證責任分配原則，應屬重大事實誤認；經諮詢多位律師等專業意見，均認為本案實際金額與判決金額懸殊，已委託律師於114年4月29日遞狀上訴。

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