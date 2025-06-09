5400噸廢棄物毀屍滅跡 新北檢起訴非法出口環保公司

男子周泰澄涉嫌組成非法出口廢棄物集團，協助多家環保公司將知名企業收來的5400噸垃圾和事業廢棄物毀屍滅跡，甚至出口至馬來西亞、越南等地，新北地檢署依違反廢棄物清理法將12公司共23人起訴。圖／聯合報系資料照片

男子周泰澄涉嫌經營林鋐環保科技公司並組成非法出口廢棄物集團，替承包全聯超市、星巴克咖啡、爭鮮壽司等知名企業的多家環保公司，違法藏放、清運一般垃圾及事業廢棄物多達5400噸，甚至將部分廢棄物以塑膠廢料名義出口至馬來西亞、越南等地。新北地檢署依違反廢棄物清理法將12公司共23人起訴，對主嫌周男求處3年以上重刑。

起訴指出，倢進、永富、瑞昌、振銘、振勇、環保、造輝、環運等環保公司自不知情的全聯、星巴克、爭鮮等知名企業收來一般性垃圾、廢塑膠混合物等一般事業廢棄物後，先非法貯存在公司位於新北市五股、樹林及彰化社頭等場區。

之後周男以每公斤8.5元至12元不等價格，以林鋐環保、聯廣弘、宏海通運、聯廣合企業等公司，替上述環保公司處理違法貯存的事業廢棄物，再委託聯旭、天德運通公司，將上述廢棄物共計5400餘噸載至林鋐公司高雄大寮場區。

待廢棄物進入高雄大寮場區後，周男等人再將廢棄物壓縮、打包，聯繫丹迪數碼貿易，以貨櫃海運部分廢棄物以「塑膠廢料」之名義運至馬來西亞或越南等地，合計獲取不法利益4954萬餘元。